Просто поверьте: никто о вас не будет беспокоиться так, как вас уверяют «сотрудники служб безопасности»

Сегодня не проходит и дня без историй о том, что кто-то где-то стал жертвой телефонных мошенников. На этом фоне обычный телефонный спам уже не имеет шансов пробиться в новости, хотя людей это тоже раздражает. Наш новосибирский коллега, обозреватель NGS.RU, выработал собственную методику борьбы с тем и другим — и решил поделиться с читателями. Публикуем его способ защиты от первого лица.

Начнем с конца — это сэкономит время особенно занятым. Задайте себе вопрос, когда в последний раз вам звонили с незнакомого номера и был ли этот звонок действительно важен для вас? Слов нет, такое случается, но, согласитесь, что количество людей, которые способны набрать номер, но не готовы потратить пару минут на короткое сообщение, невелико и сокращается с каждым годом.

Мы живём в эпоху социальных сетей и месседжеров (а есть ведь еще и такая винтажная штука, как электронная почта). И если у человека есть к вам хоть сколько-нибудь важное дело, поверьте, он найдет способ связаться с вами помимо простого телефонного звонка. Я, например, почти всегда сначала пишу незнакомому адресату, а уже потом, если не отвечает, звоню. А знакомым пишу в принципе всегда, кроме случаев, когда обстоятельства не оставляют других способов, как общение голосом. Попробуйте не брать трубку, когда звонят с неизвестного номера, — одно это избавит вас примерно от 90% спама и мошенников.

Для верности можно установить еще какое-то приложение, фильтрующие звонки. Такая функция есть у всех мобильных операторов — либо платная, либо входит в более дорогие тарифы как одна из опций.

Если всё же вам может позвонить кто-то важный (и он не будет писать вам СМС или в месседжер), проверьте телефонный номер через приложение GetContact. Его база, конечно, не дает ответа на все вопросы, но там есть уже довольно большой массив данных о спамерах и мошенниках, так что проверка позволит вам игнорировать где-то 9 звонков из 10. На десятый можете перезвонить, вдруг действительно что-то важное.

Допустим, что вы всё же взяли трубку, а на том конце даже не зазвучали длинные гудки (это автоматический прозвон базы с целью определить, активен ли абонент, откликается ли он на звонки). Достаточно услышать первую фразу звонящего, чтобы понять, нужны ли вам вторая и третья. Все эти предложения инвестиций, замены счетчиков, проверки здоровья и т. д. можно (и нужно) сразу пресекать простым способом — положить трубку. Некоторые (я встречал таких) считают почему-то, что это «невежливо». Но примите как данность, что вы имеете дело не с живым человеком, а с нанявшей его на работу бездушной системой. Он просто произносит фразы по выданному скрипту. И еще хорошо, если речь не идет о роботе. Современные IT-системы могут довольно правдоподобно изображать живого собеседника.

Поверьте, если вы положите трубку сразу, то в большинстве случаев никто не будет вам перезванивать. Система настроена таким образом, чтобы охватить максимум потенциальных жертв, и тратить время на абонента, который с порога не хочет общаться, она просто не станет.

Допустим, вам звонят якобы из банка, где у вас действительно есть счет, с ужасным известием, что кто-то пытается провести операции с этим счетом. Стоит уже уяснить, что если вы не VIP-клиент с миллионными транзакциями, никакой банк делать этого не будет — у него просто нет для этого ресурсов. Скорее, вам просто заблокируют счет, и это вам придется доказывать, что операция законна. Или позволят мошенникам снять средства — тут уж как повезет. Оперативные оповещения банки рассылают в автоматическом режиме через СМС и сообщения в приложениях.

Самое сложное (да и то только на первый взгляд) — это звонки из «МВД», «ФСБ», «Службы финансового контроля» и других пугающих организаций. Во-первых, если каким-то реальным правоохранительным органам действительно будет до вас дело, они найдут более эффективные способы привлечь ваше внимание. Для живого общения с настоящими силовиками есть повестка, для всего остального — электронные и бумажные письма.

Поверьте, никто не будет вас заранее спасать от незаконных операций с валютой, «попыток финансирования террористов» и прочих воображаемых преступлений. Если уж вы по какой-то причине продолжаете сомневаться, обратитесь для начала в собственный банк, спросите, в какое отделение полиции вам прийти для общения со звонящим вам «майором».

Ну и не ведитесь вы уже на то, что звонящий что-то такое о вас знает. Мы живем в мире со всё более и более прозрачными стенами, через которые при должном умении можно узнать о вас даже больше, чем осознаете вы сами. Имена и отчества родственников, то, в каком месте вы отдыхали в прошлом месяце, и многое другое можно узнать о человеке, даже не будучи никаким хакером и не имея доступа в закрытые базы.

В общем, не отдавайте мошенникам деньги. Если, конечно, они у вас есть. Потому что отсутствие значительных накоплений сильно снимает тревожность по поводу звонков незнакомцев и понижает собственную мотивацию на них отвечать. Ну а что касается записанных на вас чужих кредитов, то здесь, к сожалению, вам звонить заранее никто не будет.

Совсем недавно мы рассказывали историю экс-сотрудницы IT-компании, которую мошенники напугали обвинениями в финансировании ВСУ. Она провела на связи с мошенниками 12 часов и отдала им 5 миллионов рублей.

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03.01.2024