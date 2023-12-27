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Не ближе 20 метров. В Барнауле продавцов алкоголя отодвинули от жилых домов

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Не ближе 20 метров. В Барнауле продавцов алкоголя отодвинули от жилых домов

Алкоголь, застолье Фото: unsplash.com

Заведения теперь должны быть минимум в 20 метрах от жилых домов. Власти уточнили и то, как правильно это расстояние измерить

В Барнауле определили границы, в которых могут располагаться заведения, где продают алкоголь. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Власти установили для точек с залом обслуживания посетителей общей площадью менее 30 кв. м расстояние 20 метров от многоквартирных домов.

Расстояние определяется от стены многоквартирного дома (включая встроенные и встроенно-пристроенные помещения) по всему периметру здания “по прямой линии без учета рельефа территории, искусственных и естественных преград”.

Контроль за исполнением постановления глава города возложил на заместителя по экономической политике Сергея Рябчуна.

Жители Алтайского края не раз жаловались на “наливайки” возле жилых домов. Чаще всего людей тревожат шум по ночам и мусор, который оставляют посетители возле магазина или во дворах.

Напомним, что в Алтайском крае 1 марта 2021 года вступил в силу региональный закон, по которому небольшие бары в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях попадают под запрет.

Взято отсюда

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