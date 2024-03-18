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Не более 40: в МОК назвали число россиян на Олимпиаде в Париже

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Не более 40: в МОК назвали число россиян на Олимпиаде в Париже

Вице-президент МОК заявил что на Олимпиаде в Париже выступит не более 40 россиян

На Олимпийских играх 2024 года в Париже смогут выступить около 40 российских спортсменов, считает вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, о чем пишет РИА новости Спорт, со ссылкой на Daily Telegraph.

МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В четверг президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков по итогам исполкома ОКР сообщил о том, что к российским спортсменам для участия в Олимпиаде предъявляются определенные требования. В частности, они “должны осуждать СВО, подписывать документы, которые могут привести к нарушению российского законодательства”.

В критерии допуска МОК включен запрет активно поддерживать СВО.

“Вопрос в том, сколько на Олимпиаде будет россиян, потому что они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта. И все, кто подготовлен в российских военных клубах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия из-за того, что не будут представлять Россию. Возможно, я не прав, но мне кажется, что их может быть не более 40”, – выразил мнение Коутс Рейтер.

Помощник президента РФ Игорь Левитин ранее заявил, что Владимир Путин поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. 

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Взято отсюда

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