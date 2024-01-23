Политики считают, что слабоалкогольные напитки из Европы больше не нужны россиянам

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить поставки в Россию пива из Европы и США. Об этом сам Диденко сообщил в разговоре с MSK1.RU.

— С начала года усиливается политическое и экономическое давление на Россию. Мы должны реагировать своевременно и принимать какие-то ответные меры, — так политик прокомментировал данную инициативу.

Чем же все-таки вызвано подобное предложение? Как оно может повлиять на российский рынок алкоголя? И действительно ли запрещать импорт — хорошая идея? Обо всём этом — в материале MSK1.RU.

От китайского пива к российскому

Алексей Диденко считает, что такие меры могут «нанести удар» по важной экономической нише — пивоварению Германии и Чехии. Данную необходимость он связывает с «политическим и экономическим давлением на Россию» со стороны этих государств. Кроме того, по мнению депутата, подобный шаг может стать точкой роста для профильного отечественного бизнеса.

— Это повлияет на наше производство положительно, потому что в целом мы видим, что в сфере сельского хозяйства санкции привели только к развитию всевозможных наших отраслей, — сказал политик MSK1.RU. — Это касается и овощеводства, и производства мяса — свинины, говядины.

Но что делать с дефицитом, который неминуемо образуется сразу после подобного запрета? По словам депутата, эту нишу можно закрыть благодаря импорту из «дружественных» стран.

— Это Южная Америка, Мексика, Южный Китай, — уточнил Диденко. — В том же Китае больше 20 тысяч всевозможных локаций производства, своя промышленность и хозяйство — в частности, там выращивают солод. Поэтому нет никакой проблемы заместить на первом этапе нехватку пива импортом из других стран, а на втором — и своей продукцией.

Ждать ли прихода «пивного кризиса»?

Важно не бросаться сразу «отменять» немецкое пиво: вначале стоит проанализировать зависимость нашего рынка от поставок из других стран, после — увеличивать собственное производство. Об этом MSK1.RU заявил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов. По его словам это необходимо, «чтобы не наступать на яйца или на какие-то другие помидоры» — скорее всего, политик имел в виду яичный кризис, с которым столкнулась Россия в конце прошлого года. Тогда цены на яйца взлетели почти в два раза.

— Увеличиваем производство и потом автоматически сокращаем завоз средств и продукции из Германии и Чехии, — добавил Нилов, объясняя, как избежать дефицита и подорожания алкогольных напитков.

По мнению кандидата экономических наук, профессора РАНХиГС Юрия Юденкова, повторение «яичного кризиса» в пивной отрасли может случиться вне зависимости от наличия или отсутствия импорта. Эксперт подчеркнул, что эти вещи не связаны друг с другом.

— Эта ситуация может возникнуть в любом случае: и при наличии импортного пива, и при его отсутствии, — заявил он MSK1.RU. — Будет это пиво или нет, будет импортное вино или нет, они всё равно смогут «договориться». «Карательный сговор» — это такая вещь, не связанная с импортом.

Не всё так плохо?

Юденков считает, что высока вероятность того, что инициативу Диденко примут. В таком случае экспорт пива из Чехии, Германии и других западных стран действительно закроют.

— Я думаю, что идею депутатов, скорее всего, поддержат. Но это не катастрофа: не будет у нас хорошего пива, да и всё, ничего страшного нас не ждет, — сказал эксперт. — У нас исчезнут какие-то вкусовые ощущения от пивного напитка, но не более того. С рынком точно ничего не случится.

При этом он усомнился, что и сейчас «немецкое пиво», которое можно встретить на полках российских супермаркетов, на самом деле разливается в Германии.

— Не верю я, что пиво, которое мы пьем, действительно немецкое. Это польское или еще какой-то контрафакт, — убежден Юденков.

Против импорта пива высказался и директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. По словам эксперта, этот продукт в принципе не стоит привозить из других государств, так как пиво должно быть свежим и разливаться в той же стране, где и продается.

— Запрет на импорт пива логичен: это скоропортящийся слабоалкогольный напиток. Его варят, его употребляют, но только не хранят, поэтому импортировать пиво — это странно, — сказал экономист нашему корреспонденту.

Потенциальное исчезновение зарубежного пива — далеко не первая проблема на нашем алкогольном рынке. В конце ноября Владимир Путин подписал закон об увеличении втрое акцизов на вино и шампанское — изменения вступят в силу 1 мая 2024 года. По словам опрошенных MSK1.RU экономистов, это может привести к не самым приятным последствиям: на полках магазинов появятся опасные подделки. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Также мы писали об исчезновении крепких напитков, в частности — армянского коньяка. Эксперты рассказали MSK1.RU, с какими именно политическими событиями это связано.

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Взято Источник

23.01.2024