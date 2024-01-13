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Не дали замерзнуть: на Алтае спасатели нашли заблудившихся в горах подростков

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Не дали замерзнуть: на Алтае спасатели нашли заблудившихся в горах подростков

Подросткам оказали медицинскую помощь

12 января в МЧС поступило сообщение о том, что четверо подростков в возрасте 12-13 лет заблудились при подъеме на гору Тугаю и замерзают. Один из мальчиков уже не мог самостоятельно идти.

На поиски отправились спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили в пресс-службе регионального главка. Спасатели взяли с собой все необходимое, чтобы оказать первую помощь и отогреть ребят. Обследовав 5 км тропы, они обнаружили пропавших.

При помощи акьи, специальных саней для транспортировки пострадавших в горной местности, одного ребенка с признаками обморожения доставили до бригады скорой медицинской помощи.

Оставшиеся трое смогли спуститься самостоятельно вместе с поисково-спасательной группой. Внизу их ждали сотрудники скорой и полиции. Жизни детей ничего не угрожает.

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Взято отсюда

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