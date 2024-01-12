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Не дороже 500 тысяч рублей. Эксперты назвали самые неубиваемые бюджетные авто

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Не дороже 500 тысяч рублей. Эксперты назвали самые неубиваемые бюджетные авто

Водитель. Автомобиль Фото: pixabay

Для своего списка эксперты выбрали подержанные автомобили с большим пробегом, которые можно купить за полмиллиона рублей

Специалисты топ легковушек с большим запасом прочности с пробегом от 200 тысяч км и выше, сообщает журнал “За рулем”.

Ford Focus

За 500 тысяч рублей можно приобрести машину 2009-2011 годов. Самыми надежными считаются авто на механике, однако можно рассматривать и с гидроавтоматом, но такие модели будут дороже или старше. Все бензиновые моторы достаточно надежные и ходят по 300-350 тысяч км.

Kia Rio

За полмиллиона, как отмечают эксперты, автомат купить нельзя, однако за эти деньги можно найти экземпляры с МКП и пробегом менее 150 тысяч км.

Плюсами марки считается высокая ремонтопригодность, неспешно ржавеющий кузов и надежные главные агрегаты. Недостатками же являются дешевые материалы салона и слабая ходовая часть.

Skoda Octavia

По словам специалистов, можно найти автомобиль 13-14 лет и пробегом около 200 тысяч км. Однако за такую цену доступны только машины с “механикой”.

Базовый мотор 1,4 с мощностью в 80 “лошадей” не прочен и капризен. Лучше остановить свой выбор на 102-сильном 8-клапанном BSE 1,6 c распределенным впрыском и ременным приводом ГРМ.

Mitsubishi Lancer

Моторы у этих автомобилей с чугунными блоками могут проходить более 400 тысяч км, однако после 150 тысяч нужно заменить колпачки

Выбирать можно автомобили как с “автоматом”, так и механикой. При этом авто с МКПП может оказаться менее надежным из-за быстрого износа подшипников.

Renault Logan

Моторы, как подчеркивают эксперты, переживут кузов. Есть мелкие недостатки, связанные с катушками зажигания, однако в целом это надежная и неприхотливая модель. Тем же самым отличаются и механические коробки.

Ранее эксперты назвали пять лучших полноприводных кроссоверов дешевле 1 млн рублей. Специалисты рассмотрели авто в возрасте 8–10 лет, в том числе экземпляры с пробегом 60–120 тысяч км.

Взято отсюда

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