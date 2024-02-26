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Не достоит до 100-летия. Мэрия Барнаула изымает еще один дом и землю в центре города

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Не достоит до 100-летия. Мэрия Барнаула изымает еще один дом и землю в центре города

Дом по адресу Профинтерна, 16а Фото: "Яндекс Карты"

Деревянная двухэтажная постройка, чей возраст превышает 90 лет, расположена на улице Профинтерна неподалеку от площади Октября

Аварийный дом по адресу Профинтерна, 16а в центре Барнаула вместе с земельным участком переходит в собственность города. Соответствующее постановление опубликовано на правовом портале мэрии.

“Национализация” в данном случае является стандартной практикой: дом признан аварийным и подлежащим сносу, который на себя возьмет городская администрация. Для этой цели мэрии еще предстоит найти соответствующего подрядчика.

Сам дом был построен в 1927 году, и представляет собой двухэтажное здание с семью жилыми помещениями. При этом, как сказано в документе, изъятию подлежат участок площадью 1876 квадратных метров и квартиры №1, 2, 5, 6 и 7. По всей видимости, часть квартир в доме объединена в цельные помещения.

Напомним, одним из недавно изъятых стал дом по адресу Партизанская, 70б.

Взято отсюда

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