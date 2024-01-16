Это первое интервью молодой актрисы

«Слово пацана» (18+) поставило жирную точку в финале сериального 2023 года. Проект открыл широкую дорогу всем его участникам. Кто-то из актеров обнаружил в себе певческий талант, другие начали задирать ценники на корпоративы, а отдельные фигуранты решили взять на себя роль правдорубов и со всех площадок открывают зрителям глаза на коллег. Пока артисты пытаются справиться со внезапно свалившейся на них славой и пробуют ее монетизировать, Анна Пересильд, сыгравшая роль Айгуль, дала свое первое большое интервью. В нём она рассказала о звездной болезни, хейтерах и, конечно же, о тех самых сценах — с поцелуем и изнасилованием.

«Понятно, как ты всего достигла»

Анна Пересильд — дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. В кино она снимается с восьми лет, и на ее счету не одна главная роль, но именно «Слово пацана» прославило ее на всю страну. Правда, слава эта оказалась не самой приятной. Девушка признаётся, что с популярностью она обрела и ненавистников. Многие из хейтеров уверены: в кинематограф Анна попала только благодаря влиятельным родителям.

— Это не очень приятно, когда про тебя пишут «дочка Юли Пересильд», то есть не имя мое называют, а просто «дочка», — объяснила Аня в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

По словам молодой актрисы, благодаря родителям она попадает на фестивали и светские тусовки, но что касается кастингов — здесь отец с матерью на съемочную группу повлиять не могут. Так произошло и с ролью в «Слове пацана».

— Совершенно случайно поехала с мамой на фестиваль «Короче», который проходит в Калининграде. Там пересеклись с Жорой Крыжовниковым (режиссер «Слова пацана». — Прим. ред.). Он вкратце рассказал о проекте, потом списался с моим агентом, меня пригласили на пробы, — рассказала Анна в интервью.

Когда ее пригласили на кинопробы, она приехала туда без команды поддержки в лице родителей, прочитала один из монологов, и кастинг-директор утвердил ее на роль Айгуль. Следующий этап кастинга проходил уже с Жорой Крыжовниковым и будущим партнером по сериалу — Рузилем Минекаевым. Увидев пару вместе, режиссер сразу отметил, что между ними «есть химия».

— Такое бывает, что мне говорят: «Понятно, как ты всего достигла». Я не буду скрывать, это всё равно неприятно. И ты в моменте пытаешься доказать, что в кино так не бывает, что у тебя известные родители и поэтому ты тут снимаешься. Наверно, это просто не понять зрителю, — отметила Анна. — Мама и папа понимали, что ко мне может быть разное отношение из-за того, кто мои родители. Мне они сразу сказали: «Если ты будешь вступать в конфликт, будет хуже».

Руководствуясь наставлениями родителей, звездная наследница не вступает в конфликты, не начинает выяснять отношения и старается не обращать внимание на оскорбительные комментарии.

— Я к хейту отношусь ну вот никак, — заявила актриса. — Есть люди, которые очень переживают, что им пишут негативные комментарии. Мне правда всё равно. Я понимаю, что есть люди, которым будет нравиться, что я делаю, а кому-то не будет нравиться. Я считаю это абсолютно нормальным. Ну то, что они пишут, тут уже есть вопросы, почему они это пишут. Но у меня был ноль реакции на это. Потому что я понимала, что так будет в любом случае.

«Сцена с поцелуем получилась с пятого раза»

Анна говорит, что до сцены с поцелуем никаких плохих отзывов она не получала вообще. Но стоило ей только поцеловать Рузиля Минекаева, как в ее соцсети вылили ушат негативных комментариев.

— Я знаю, что зритель иногда (и это никакое не обвинение ему) не может разделить персонажа и актера. Именно поэтому у некоторых сложилось впечатление: «Ну как они целуются?» Я не хочу это никак комментировать. Мне кажется, зрителю нужно научиться различать героя и актера, — говорит актриса. — Так как я выросла в киношной семье, я понимаю, что когда-то это наступило бы в любом случае. Я отношусь к этому нормально. Если это нужно по сюжету, раскрывает сюжет, тут не обойтись без этого.

Девушка также рассказала, что сцену с поцелуем получилась с пятого раза. Это был первый поцелуй в ее жизни, и ее партнер об этом не знал.

— Я не помню, по-моему, я ему (Рузилю Минекаеву. — Прим. ред.) не рассказывала, что это мой первый поцелуй. И конечно же, когда он меня спрашивал: «Ты переживаешь?» — я говорила «Нет-нет, я не переживаю». Но да, это был мой первый поцелуй. И на самом деле круто, что он в кино. Это прикольно звучит.

По признанию Анны, со своим экранным партнером ей работалось комфортно: он относился к ней как к сестре.

Самая тяжелая сцена

На роль Анны в сериале выпало несколько некомфортных сцен. Психологически сложными она называет сцену изнасилования и ту, где ее героиня Айгуль выбегает из ДК.

— Это были, наверное, самые тяжелые сцены. При этом я не могу сказать, что у меня сразу после остался осадок. Потому что очень теплое отношение было от команды, от съемочной группы, — рассказала актриса. — Бывает, что, когда снимают такие тяжелые сцены, к тебе подбегает вся съемочная группа и начинает тебя закидывать вопросами: «Как ты?», «Как ты себя чувствуешь?» — я в данный момент теряюсь, не понимаю, кому отвечать. Здесь было всё иначе. Ко мне подошли, спросили: «Как ты себя чувствуешь?» — я отвечаю: «Хорошо». Всё. Очень деликатно, очень аккуратно. Поэтому на мне ничего не отразилось сильно. Наверное, отчасти благодаря тому, что очень круто подошла съемочная группа к съемкам этой сцены. А самая тяжелая сцена при просмотре — когда Адидас приходит и убивает всех, кто плохо поступил с Айгуль.

«Я очень боюсь звездной болезни»

Молодая актриса также рассказала, что за свою пока не самую продолжительную карьеру не раз видела людей, подхвативших звездную болезнь, — девушка призналась, что они пугают ее «своим неадекватным поведением». В том числе поэтому тема звездной болезни стала для Анны очень важной — она даже прорабатывала этот вопрос с психологом.

— Я очень боюсь звездной болезни. Я не раз встречалась с такими людьми, — рассказала Анна. — Меня это пугало, потому что люди себя неадекватно ведут. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы я столкнулась с этим.

По признанию актрисы, чтобы не «зазвездить», она попросила маму следить за ее поведением.

«Не хочу, чтоб меня запомнили как Айгуль»

Еще один момент, которого Анна не то чтобы боится, но опасается, — это то, что роль Айгуль поставит крест на ее дальнейшей карьере, которая только начинается.

— Самое главное, чего бы я не хотела, чтобы произошло — чтобы меня не запомнили как Айгуль. Потому что впереди, я надеюсь, будут еще интересные проекты, — рассказала Анна.

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Видео: anka.peresild_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Взято Источник

16.01.2024