В кафе и ресторанах сейчас не достает 20% сотрудников

Общая нехватка сотрудников общепита в российских мегаполисах достигает 20%, сообщил MSK1.RU председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов (ФРиО).

Локальные дефициты сформировались и в других отраслях, ситуация обостряется за счет недостатка трудовых мигрантов и демографической ямы 90-х годов. Тем не менее самая острая фаза кадрового кризиса начнется после 2025 года, считают эксперты. Сильнее всего пострадают сельское хозяйское, здравоохранение и образование.

Не хватает рабочей силы

Сегодня кадровый голод ощущается во многих отраслях, в том числе и в сфере общепита, отметил Сергей Миронов.

— По центральным городам, где бизнес активно развивается, нехватка людей составляет около 20%, — сказал он.

Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что до 2030 года общий спрос на рабочую силу в стране будет только расти. Кадровая потребность экономики к тому моменту возрастет с 71,1 миллиона человек в конце 2022 года до 73,6 миллиона, сказал чиновник 21 сентября в ходе тематического заседания Госсовета. Дополнительные вакансии сформируются в обрабатывающей промышленности, логистике, здравоохранении и IT-секторе.

Наибольшая потребность сотрудников сформируется в обрабатывающем производстве, там появятся почти 800 тысяч мест. Еще 400 тысяч человек понадобятся компаниям, которые занимаются транспортировкой и владеют складами. Приток в 285 тысяч кадров будет необходим здравоохранению, а науке и IT-сектору — 430 тысяч. В 2026–2027 годах произойдет пик дефицита кадров в строительстве, он составит 360–400 тысяч человек, пояснил министр.

При сильном дефиците кадров в стране наблюдается рекордно низкая безработица. В июле Росстат зафиксировал ее на уровне 3%, по итогам октября она осталась на этой же отметке. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений. Ситуацию усугубляют последствия демографической ямы — на рынок труда выходит небольшое поколение, рожденное в 90-х годах, а более многочисленные группы уходят на пенсию.

Пока дефициты локальны

Нехватка сотрудников осложняется и тем, что в условиях недостатка собственных соискателей поток трудовых мигрантов в Россию сократился почти вдвое. По данным МВД, в первом полугодии 2023 года в страну с целью «работа» въехали 3,5 миллиона иностранцев против 5,8 миллиона с января по июнь 2022 года.

По оценке председателя комиссии по миграционной политике Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрия Московского, сегодня в России трудятся порядка 2,5 миллиона иностранцев, в том числе студентов с правом на работу. В ближайшие пару лет потребность в них будет увеличиваться, считает он.

Из-за геополитической ситуации страна лишилась потока кадров из Украины, не приезжают и люди из балтийских стран. Однако частично это компенсируется выходцами, например, из Африки. Костяк же миграционного потока остался прежним — его ядро составляют граждане государств Средней Азии. При этом не стоит сбрасывать со счетов иностранцев, получивших российское гражданство: они «выпали» из статистики МВД, но вошли в рабочую силу.

По словам Поставнина, главная задача сегодня — научиться использовать иностранную рабочую силу эффективно. Для этого необходимо создать посреднические структуры, которые помогали бы приезжим с оформлением документов и поиском вакансий.

Однако в перспективе двух ближайших лет потребность в трудовых мигрантах будет снижаться, считает проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. По данным Росстата, ВВП России в I квартале 2023 года снизился на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оценка оказалась лучше прогнозов Минэкономразвития, ожидавшего падения на 2,2%, и Центробанка, предсказывавшего -2,3%. Тем не менее отрицательная динамика сказалась на покупательской способности населения. Рост зарплат «съела» инфляция, цены повысились. В результате отдельные отрасли, в которых традиционно заняты иностранцы, будут испытывать снижение спроса: например, из-за увеличения стоимости квартир объемы строительства будут сокращаться, уже сегодня не распродано 69% жилья. Дороговизна такси, в свою очередь, спровоцирует уменьшение поездок.

Нынешние кадровые дефициты локальны и касаются отдельных отраслей, отметил Сафонов. Например, многих мигрантов «сманили» в курьерские службы — там они зарабатывают больше, чем на стройках. В итоге в сфере возведения жилья сформировалась нехватка рук.

— А вот после 2025 года ситуация поменяется. Перестанет действовать пролонгация пенсионного возраста, более явными станут последствия СВО, возникнут уже физические, а не локальные дефициты рабочей силы, — прогнозирует Сафонов.

Серьезная нехватка кадров в первую очередь сформируется в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ, здравоохранении и образовании. Такую же картину можно ожидать в области поддержки инфраструктуры — пустовать будут вакансии электриков, сантехников, дворников.

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нехватка рабочих в строительной отрасли к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек. Сейчас, по его словам, дефицит составляет 50 тысяч человек.

Ранее Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации временно разрешить мигрантам работать в такси. Инициатива должна сократить дефицит кадров в отрасли.

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28.12.2023