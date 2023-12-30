Не ждать, а делать. Гороскоп на 30 декабря – 5 января

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

Овен. Многие из вас сейчас устремлены в будущее и строят планы на предстоящие дни. На Новый год не грех хорошо повеселиться, для чего желательно доработать праздничный сценарий. Именно вам в торжествах отведена самая важная роль. Держите хорошее настроение и заряжайте им других. Все нити праздника в ваших руках!

Телец. Вы, как всегда, отвечаете за новогодний стол и тоже стремитесь не ударить в грязь лицом. Вместе с тем старайтесь не переборщить с финансами, чтобы не потянуть проблемы в следующий год. Скоро вам тоже могут поступить выгодные деловые предложения, но для этого важно быть в хорошей физической форме.

Близнецы. Несмотря на всеобщую суматоху, вам надо сохранять здравомыслие и не поддаваться призрачным мечтам и желаниям. В то же время, насколько это возможно, сохраняйте оптимизм и веру в лучшее. В следующем году вы можете открыть в себе новые таланты и увлекательные перспективы.

Рак . Пора подумать о личной жизни и укреплении тылов. Хорошо, если удастся встретить Новый год не в одиночку, а с кем-то, кто поможет сделать жизнь намного интересней. Ваша задача – проявить свои лучшие душевные качества. Но не расточайте свои симпатии всем подряд, будьте разборчивее. Хорошо, если вы уже научились решать свои проблемы самостоятельно.

Лев . Похоже, вы оказались в центре внимания своего коллектива. Значит, вам и карты в руки! Сейчас вы готовы проявить свои лучшие организаторские способности, в том числе и во время застолья. Одно предупреждение: следите за своими высказываниями, чтобы не ранить кого-либо, особенно женщин.

Дева . Сейчас вы уже не хотите заниматься мелочами. Вас тянет на более масштабные дела. Для этого понадобится человек, который откроет перед глазами всю картину мира, и вы захотите раздвинуть личные горизонты. И все же обустройство дома у вас всегда не на последнем месте, в том числе и теперь.

Весы . Желаний много, но от крупных трат и серьезных вложений пока лучше воздержаться, перенеся на потом. Да и эмоции надо держать в узде. Работу лучше пока сократить до минимума, чтобы уделить внимание близким людям. Творческим занятием может стать создание благоприятной атмосферы в доме.

Скорпион . Сейчас вы наверняка в поиске новых впечатлений. Захочется и того, и другого, и третьего. Глаза разбегаются, на чем остановиться? И все же звезды призывают проявить умеренность во всем, чтобы не встретить предстоящий год с пустым карманом. Лучше найдите время для духовного общения.

Стрелец . А у вас все в порядке с общением и крутыми замыслами. Правда, они столь велики, что надо все хорошо обдумать, а для этого требуется время. Но что важно – энергии достаточно, чтобы убедить себя и других в серьезности ваших намерений. Новый год проведите в режиме активности.

Козерог . Вы на пороге обновления, захочется изменить все вокруг. Перед Новым годом и своим днем рождения желательно отсечь лишнее общение и по мере возможности углубиться в себя. Зреют новые планы, и после праздника вы захотите приступить к их осуществлению. А пока – радуйтесь и встречайте свое время.

Водолей . Сейчас вы можете вернуть себе некоторые прежние связи, чтобы наметить пути осуществления замыслов. Кто-то окажется в дальней дороге. Финансовое положение пока незавидное, но есть перспективы. Самое главное – верить в лучшее и сохранять добрые помыслы.

Рыбы . В канун Нового года вы тоже стремитесь к новому. На данный момент важно сохранить стабильность финансового потока. Сейчас главное – завершить прежде чем начать. Встречая праздник, подумайте о чем-то наиболее значимом для себя. Успех придет к тем, кто умеет осуществлять свои замыслы.

Нина Стрельцова.

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