Рассказываем, как она смогла собрать столько вещей ушедшей эпохи

24 февраля 2024, 11:3066Написать комментарий

Быт одной семьи в советские времена не сильно отличался от быта другой. Стенка, обязательно парадная посуда, ковры… Из развлечений — небольшой телевизор. Постепенно всё это исчезло из нашей жизни. Но в Тюмени есть такое место, где собрано огромное количество вещей из того времени, когда трава была зеленее и мороженое стоило 30 копеек. Наши коллеги из 72.RU побывали в частном музее «Наша история», который основала историк и экскурсовод Оксана Климерова.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяТюменка открыла частный музей, где выставлены вещи времен СССР

Семья Оксаны часто переезжала. Жила на Севере, Украине, в Тобольске, ХМАО. В Тюмень она переехала и окончательно осела только в 2013 году — десять лет назад.

— Семья переезжала 11 раз. Началось всё в 90-х годах. В 2013-м я наконец-то обрела свой собственный дом, здесь, в Тюмени, и осела. Примерно в 2009 году появились первые предметы, но это была еще совершенно не коллекция, и не музей, и не желание там что-то делать, это просто был чемодан, который я привезла из Ярково от сестры своей бабушки. Там почти ничего не осталось, кроме фотографий каких-то там, бумажечек. Когда мы уезжали с Украины в 1998 году на историческую родину мамы, то много вещей осталось там, да часть раздали друзьям, — рассказывает Оксана.

Музей Оксаны начинался с обыкновенных чайников. Фарфоровые, керамические, фаянсовые, металлические, эмалированные — всего их насчитывается больше 300 штук. Интересно, что раньше Оксана не пила чай — ну просто не было привычки.

— Приехала учиться в Тобольск, попала в татарскую семью. Там меня научили есть свежемороженую рыбу и пить чай. Пристрастилась! Первый чайник мне подарила моя подруга. Что ее сподвигло на это, я не знаю. В 2011-м я шла по улице в Ханты-Мансийске, увидела на обочине, на тротуаре, стоит чайник в виде домика. Красивенький, целенький. Забрала, было жалко оставлять, — рассказывает Оксана.

И снова не возникло идеи организовать музей. В то время Оксана, историк по образованию, организовывала выставку, связанную с деятельностью нефтяников на тюменском Севере. Нужен был эмалированный чайник — он был взят у родственников.

— В общем, когда у тебя уже три чайника и ты ими не пользуешься, это призывает к мысли о коллекционировании. Такая очень теплая тема. И так один, второй, третий, четвертый, потом обычно к чайникам прилипают и блюдца, чашки. Происходит как: покупаешь в интернете, продавец предлагает еще посуды по сходной цене — и ты забираешь, — рассказывает Оксана.

Потом появилась мебель, которой вместе с мужем они обустраивали свое жилье. Молодым специалистам не хватало денег на новую, поэтому в их квартире появилась б/у советская мебель. Сами ее реставрировали. Получилось, что за относительно небольшие деньги они смогли приобрести то, что может их радовать долгие годы.

— Всему бывает конец, наступает критический момент. Начинаешь задумываться, а что дальше. Либо ты останавливаешься и говоришь: «Нет, я не Плюшкин и я собирать вот это всё не могу. Надо вещи где-то хранить же, квартира — не склад. Закрываешь всё, продаешь всю свою коллекцию, которую собирал долгие годы. Либо создаешь свой музей, — говорит Оксана.

Наша героиня решила пойти по второму пути. Часть предметов, которые выставляются в ее музее, куплены на свои деньги. Самое дорогое, на что она выделила средства, — это свадебное платье, которое ей обошлось в 6 тысяч рублей. Остальное — это подарки от знакомых или же от анонимных людей, которые просто в пакете на проходной оставляют пакеты с вещами. Так музей заполняется новыми экспонатами, а Оксана пытается узнать о вещах всё — вплоть до даты производства.

Предметы с историей

Почти все предметы, которые попадают в коллекцию к Оксане, проходят атрибуцию. То есть она определяет, из чего изготовлен предмет, кем он был изготовлен, на какой фабрике, в какой период. Помогает насмотренность, надписи на изделиях и даже самый банальный случай.

— Дело было примерно в 2009 году, я тогда еще не помышляла ни о какой коллекции. В Тобольске, в чайной, подавали напиток в больших таких красивых чайниках. Вид нас поразил — и мы даже сфотографировали с ним дочь и отправили фотографию в семейный альбом. Позже начинаю собирать чайники и вспоминаю про это фото. Прошерстила интернет, нигде его нет. Приезжаем семьей в Иркутск, в музей. Иду в книжную лавку, покупаю открытки и тут вижу — там есть этот самый чайник, произведен на Хайтинском фарфоровом заводе. Поездка длилась неделю, и за это время я нашла этот чайник. Это был, наверное, самый сложный и длительный процесс атрибуции, который продлился на протяжении нескольких лет, — говорит Оксана.

Своя история есть у каждой вещи — даже самой маленькой. Например, у самых простых деревянных прищепок. Ну у такого масспрома что может быть интересного? Например, условия, в которых они использовались хозяевами.

— Небольшая коммуналка госуниверситета. Тоже была в центре. Жила у одного моего знакомого там тетя. Однажды он приходит и говорит: «Вот от родственницы остались прищепки». Смотрю — а они подписаны, задаю вопросы. Он рассказывает историю, что она их подписала, чтобы их банально не забрали в коммуналке, — говорит основательница музея.

Деньги и мотивация

Раньше Оксана пыталась делать тематические выставки на различные праздники — Новый год, 23 Февраля, 8 Марта. Позже она поняла, что это утомительно, и стала менять экспозицию один раз в год. Предыдущую, о детских вещах и игрушках, сняли в ноябре-декабре. Сейчас она проводит экскурсии и рассказывает и истории людей, и советских вещей.

— Не скажу, что она находит однозначный отклик среди посетителей. Потому что та задумка, которую я пыталась здесь предложить, она несколько такого философского плана. Я повествую о личных историях людей, передавших предметы, либо каких-то типологических вещей, которые рассказывают нам определенные, конкретные совершенно истории жизни советских граждан. Ну почему-то захотелось вот так пофилософствовать. Поэтому вот у нас, например, на стене Ленин рядом с иконой висит. Это, например, история о подмене идеологических символов, в которые верили в прежние времена, в советские времена, — добавляет основательница музея.

На содержание этого музея, еще одной выставки в одном из тюменских сёл, а также за аренду помещения, где хранятся вещи, Оксана отдает почти 40 тысяч рублей. Это бьет по семейному бюджету, но останавливаться пока она не собирается.

— Я когда-то пыталась прикинуть, сколько денег я сюда вложила. Тогда сумма выходила примерно 2,5 миллиона. И я имею в виду даже не аренду, а вот приобретение предметов. Тупо жалко бросить, пойдя на поводу какой-то эмоции. Может, я без этих музеев жизнь себе не представляю. Для меня они выглядят как свой собственный угол во вселенной, в котором я могу делать всё, что я хочу, — говорит основательница музея.

Взято Источник

24.02.2024