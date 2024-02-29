По мнению президента, это может стать «вторым шансом» для выпускников

29 февраля 2024, 20:2276Написать комментарий

На ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил разрешить школьникам пересдать один предмет по ЕГЭ в тот же год по своему желанию. Президент назвал это «вторым шансом» для выпускников и еще одним шагом к улучшению системы выпускных экзаменов. Как сообщил ТАСС, комитет Госдумы по просвещению ожидает, что нововведения вступят в силу уже в этом году.

MSK1.RU поговорил с учителями о том, как это может повлиять на поступление и поможет ли школьникам поступить туда, куда они хотят.

«Понятно, что все волнуются»

— У человека всегда должен быть выбор. Он может ошибиться, это право исправить ошибку. Всегда должно быть право на выбор, это право естественного человека, — объяснил для MSK1.RU председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

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Видео: Оксана Маклакова / MSK1.RU

Похожая практика уже есть в системе ЕГЭ. К примеру, если выпускник не сдал экзамен по профильной математике, ему придется в тот же период сдать базовый экзамен по предмету, чтобы получить аттестат. Об этом MSK1.RU рассказал лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» и преподаватель в Гимназии № 9 в Химках Григорий Назаров.

По его мнению, есть ученики, которые из-за плотного графика и стресса сдают один из предметов по выбору плохо (основных экзаменов два: математика и русский язык. — Прим. ред.). И благодаря новому решению они смогут пересдать этот предмет, не теряя год.

— Это очень справедливо, потому что мы все сдавали если не ЕГЭ, то хотя бы экзамены в университете — понятно, что все волнуются. У ребят появится больше возможностей и спокойствия для сдачи экзаменов и поступления, — сказал MSK1.RU Назаров. — Мы сейчас общаемся с коллегами в чатах, и все рады.

Схожее мнение по поводу нововведения выразил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург. Он отметил, что сам факт такого внимания к вопросам образования во время обращения президента — это хорошо.

А еще некоторые из предложений Путина — например, программа по привлечению молодых специалистов, — уже действуют в Москве.

— Почему всего один экзамен? Это потому, что если ты завалил все экзамены, то ты просто бездельник. А сейчас, если, например, из-за стресса ученик провалил один экзамен, пересдавать его надо через год. А за год многое забудется — необходима новая подготовка с репетиторами и так далее.

Когда успеть?

Как правило, у учеников в период поступления довольно плотный график — между сдачей экзаменов и подачей документов в вуз не так много времени. Так когда успеть пересдать экзамен?

Григорий Назаров объяснил, что основной период экзаменов проходит примерно до 21 июня, но ученик может сдать один из предметов в резервный день (они уже существуют на случай, если у ученика в расписании два экзамена выпадают на один день). В университетах же документы принимают примерно до 25 июля, так что если результаты пересдачи придут условно 15 июля, то ученик успеет подать документы в срок.

А по словам Евгения Ямбурга, в последние годы экзаменационный период начинается всё раньше.

— Раньше последний звонок был 25 мая, потому что экзамен был 1 июня. В этом году последний звонок уже, кажется, будет 17 мая, потому что экзамены начинаются еще раньше.

Вырастут ли проходные баллы в вузы?

Проходные баллы в университеты действительно могут подняться, но предложенная президентом возможность предоставляется всем ученикам. То есть если один школьник получил плохой результат и отказался от пересдачи, а другой при таких же баллах подготовился и сдал заново, то, конечно, преимущество будет у последнего. Так рассудил Григорий Назаров.

А по мнению Ямбурга, проходные баллы всё же больше зависят от конкретного вуза и количества бюджетных мест. Например, в Москве порог для поступления на бюджет всегда высокий, особенно в именитые вузы вроде МГУ или ВШЭ.

— Другое дело, что, скажем, в Саратове проходные баллы ниже, а образование не хуже. Получить высшее в родном городе — тоже хорошая история. Не нужно думать, как жить в новом городе, решать вопросы с общежитием и прочим, — сказал MSK1.RU Ямбург.

Смогут ли студенты выбирать между результатами?

Допустим, ученик сдал предмет на хорошие баллы, но захотел получить результат еще лучше и пошел на пересдачу. Что, если новый результат окажется хуже предыдущего?

Как объяснил Григорий Назаров, эти вопросы Министерству просвещения предстоит решить, советуясь со специалистами. Впрочем, в высших учебных заведениях такой опыт уже есть.

— Например, перечневая олимпиада состоит из двух этапов: заочный и очный. На первый дают две попытки, и ученик может выбирать, какой результат использовать. Возможно, тут реализуют нечто похожее, — предположил учитель.

А еще прочитайте интервью с автором YouTube-канала «Маткульт-привет!» Алексеем Савватеевым о том, почему с образованием в России столько проблем. Также мы собирали в один материал пугающие истории студентов о том, как они готовились к ЕГЭ. Спойлер: с репетиторами, но почти без сна.

Взято Источник

01.03.2024