Уже настроились варить все овощи на оливье второй раз? Не спешите, прочтите наши рекомендации

12 января 2024, 18:0057Написать комментарий

Старый Новый год, его еще называют Новым годом по старому стилю и ортодоксальным Новым годом, отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этом году праздник как раз выпадает на выходные. Для кого-то это лишний повод закатить пир, другие ворчат, что опять на районе будут пускать салюты, а соседи — слушать «Дискотеку Аварию» до утра. Редакция Городских порталов решила посмотреть на старый Новый год с точки зрения традиций и поверий.

Кто и как отмечает?

По данным ВЦИОМ, в этом году отметить старый Новый год планируют 58% россиян, для сравнения: в 2009 году его праздновали 67% жителей страны. Кажется, постепенно мы идем в сторону отказа от традиции двойного празднования.

Накрывают стол в эту ночь в основном россияне старше 60 лет (66%), тогда как не празднуют старый Новый год преимущественно молодые люди до 35 лет (46–48%). Каждый второй россиянин будет встречать старый Новый год дома по классическому сценарию — резать салаты, пить шампанское, накрывать праздничный стол (39% от числа отмечающих) и собираться всей семьей (24%). Среди менее популярных вариантов — разобрать елку, отправиться на зимнюю прогулку, погадать или устроить колядование, обменяться подарками, запустить салюты, налепить пельменей или вареников. То есть старый Новый год мы отмечаем так же, как и обычный Новый год, но менее масштабно.

Хватит отдыхать!

А вот много отдыхать хотят далеко не все. Точнее хотят, но не только в январе. Две трети россиян высказались против того, чтобы сделать старый Новый год еще одним официальным выходным днем в нашей стране (65%). Среди тех, кто не собирается праздновать этот праздник, противников дополнительного выходного еще больше — 77%.

Традиции

Раньше по утрам 13 января было принято варить пшеничную кашу. Чем пышнее и вкуснее она получится, тем год будет удачнее. К вечеру на столе появлялись блюда из свинины, курицы и кролика, каждое из них символизировало блага — богатство, свободу и успех соответственно.

А вот девичники на старый Новый год были не в почете, что тогда, что сейчас. Лучше приглашать в компанию для празднования мужчин, особенно если вы одиноки и только планируете встретить свою любовь.

Чтобы не спугнуть удачу, в день праздника не стоит убираться и выносить мусор. Если вы произносите поздравления, то лучше избегать частицы «не» и цифры 13: считалось, что такие слова могут навлечь беду, — мы, конечно, не суеверные, но ну его, можно и без «не» обойтись. Также нельзя считать мелкие монеты — это может означать много слёз в наступившем году. И денег лучше не занимать в этот день. Доброе дело может обернуться долгами для вас на все следующие 365 дней.

Когда убирать елку

Важная деталь — 14 января (на следующий день после празднования) по традиции стоит убрать все новогодние украшения и привести дом в тот вид, в котором он был до новогодних убранств. Почему так? Считается, что до старого Нового года пихта отдает дому и людям в нем положительную энергию, а после него начинает по своей «хвойной натуре» энергию у людей забирать (коварная новогодняя красавица).

По церковным канонам дерево стоит убирать в Крещенский сочельник — 18 января, когда святочные гулянья подходят к концу и начинается подготовка к Великому посту. Также вторым идеальным днем для уборки елки может стать старый Новый год — 14 января.

Фэншуй говорит, что с праздничной атмосферой можно распрощаться 12 февраля. Вряд ли живая елка доживет до этого числа, а покупку искусственной китайские мудрецы не поддерживают. Если вы хотите встретить Новый год по лунному календарю и не упустить возможность еще раз загадать желание, то купите несколько свежих веток ели, нарядите их и уберите 12 февраля.

Бывает, что елка сама намекает — ей пора на выход. Например, если ветки стали коричневыми, то новогоднее дерево впитало негативную энергетику жилища и его пора убирать, несмотря на благоприятные даты.

Еще одна верная примета, указывающая на то, что дереву пора на выход, — с елки одна за другой падают украшения, а у вас в доме нет домашних животных. Говорят, что таким образом домовой показывает, что ели больше не место в доме: дальнейшее ее нахождение тут приведет только к накоплению негатива.

Как загадывать желание

Старый Новый год — это не только еще один повод приготовить оливье. Если по каким-то причинам вы не успели загадать желание в ночь с 31 декабря на 1 января, то вот он, второй шанс. Например, звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова рассказывала, как правильно загадывать желание на старый Новый год, чтобы оно точно сбылось.

— Энергетикой начинающего года еще можно воспользоваться. С 13 на 14 января мы празднуем старый Новый год. Он автоматически дублирует всё то, что мы с вами должны были сделать 31 декабря, то есть загадать желание. Надо проговаривать про себя заранее сформированное желание с первого по последний бой курантов. Главное — не заходить за последний удар. Не знаю, будут ли звучать в это время куранты, но вы для себя их установите, — учит правильно желать Голунова.

Также можно улучшить в старый Новый год свое положение дел с финансовой точки зрения. Экстрасенс советует взять крупную купюру, положить ее в конверт или завернуть в салфетку и положить в кошелек.

— Пометьте эту купюру галочкой или чем-то еще. Очень многие писали мне, что после этого у них хорошо пошли дела. Понятно, что деньги с неба не сыпались, но был достаточно приятный доход. Если вы не очень довольны количеством денег, которые прилипали к старой купюре, то можете подложить к ней новую. То есть у вас в кошельке будут две помеченные купюры. Можно также потратить помеченную купюру и в старый Новый год положить в кошелек другую. Что еще хочу сказать? Берегите себя и близких! Будьте всегда такими, какие вы есть. У каждого свои ценности, но самое главное — это семья, — напутствует Елена.

Запоминаем и повторяем: выбираем крупную купюру, помечаем ее каким-то символом, заворачиваем в салфетку или кладем в конверт и… не тратим, храним в кошельке. Так вы станете богаче как минимум на эту купюру, а может быть, и правда после нехитрого ритуала деньги придут.

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Взято Источник

12.01.2024