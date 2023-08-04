Не менее четырех человек пострадали при взрыве газа в Красноярском крае

Инцидент произошел в доме на улице Каландарашвили, 19, в Канске

Фото: “Подслушано в Канске”

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Канске Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МВД.

Инцидент случился в доме на улице Каландарашвили, 19. Травмированы по меньшей мере четыре человека – их доставили в больницу. Число пострадавших уточняется.

На кадрах с места происшествия, которые выложил Telegram-канал SHOT, видно, что в ряде квартир выбиты окна, а стены покрылись копотью.

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