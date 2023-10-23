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Не место красит: кто может занять кресло руководителя минэко в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В настоящее время инсайдеры называют три фамилии потенциальных претендентов на пост главного “экономического” министра-вице-премьера

С большой долей вероятности и. о. министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов покинет правительство региона с нового года, сообщили “Толку” инсайдеры. 10 декабря ему исполнится 65 лет, после чего он, вероятно, оставит пост в минэко. Сегодня называют три возможные фамилии преемника.

Глава минэко края, который совмещает этот пост с должностью заместителя председателя правительства, является одной из двух кадровых позиций, которую губернатор обязан согласовывать с депутатами краевого заксобрания (АКЗС). На ближайшую октябрьскую сессию уже вынесен вопрос по назначению министра финансов, вице-премьера Данила Ситникова. Руководителя минэко – нет. И по данным “Толка”, кандидатуру Нагорнова вряд ли и в будущем предложат для одобрения депутатам.

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