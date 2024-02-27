«Не можем похоронить». На Алтае семье почти неделю не отдают тело умершего в больнице ребенка

В Алтайском крае матери почти неделю не отдают тело умершего сына

Проститься с сыном родители смогут лишь после вскрытия

Жительница алтайского села Мария Маркова опубликовала в соцсетях «крик души»: 22 февраля в Заринской ЦРБ умер её 9-летний сын, но ей до сих пор не отдали тело, чтобы его похоронить. В ситуацию вмешался Минздрав, пояснив, что проблема решается.

Как рассказала Мария «Комсомолке», у ее сына с рождения была тяжелая форма ДЦП. Ситуация ухудшилась, когда в 2021 году он переболел ковидом. После этого ребенок стал часто болеть пневмонией, из-за чего ему требовалась кислородная поддержка, на которой он жил последние два года. Очередную болезнь организм мальчика не выдержал…

Сын Марии скончался в больнице 22 февраля, но медики не торопились отдавать тело родителям. Вечером 26 февраля женщину попросили привезти документы ребенка, при этом тело ребенка так и не отправили на вскрытие в Барнаул (в случае смерти ребенка обязательно проводится вскрытие, прим. ред.).

– Поэтому мы не можем его похоронить. Из-за неорганизованной работы персонала, затягивается столь мучительный процесс. И когда мы сможем забрать тело ребёнка после вскрытия – тоже неизвестно, – писала Мария в соцсетях.

После того, как случай получил огласку, Министерство здравоохранения Алтайского края вмешалось в ситуацию и заявило, что затягивание вскрытия является недопустимым! Утром 27 февраля автомобиль с телом направили в морг Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

– Это единственное учреждение в крае, где сосредоточены узкоспециализированные патологоанатомы. Именно на этой площадке работает судмедэкспертиза, проведение которой необходимо в случае каждой смерти ребенка. Министерство приносит глубокие соболезнования родителям, – пояснили в Минздраве.

Мама мальчика подтвердила, что тело сына увезли в Барнаул. В ближайшее время с ней обещали связаться и пояснить, когда можно будет забрать ребенка. Вероятнее всего это будет не ранее 28 февраля.

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям.

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Взято отсюда

27.02.2024