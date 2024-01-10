Ждать ли ее снижения и когда это может произойти

Банк России в конце 2023 года поднял ключевую ставку до 16% и дал понять, что может поднять ее снова, если инфляция и дальше будет оставаться высокой. Хотя, по оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, этот цикл близится к концу, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%, регулятору может «потребоваться длительный период высоких ставок». Эксперты рассказали нашим коллегам из «Фонтанки», насколько длительный.

Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. От нее зависит стоимость заемных денег и проценты по вкладам, поведение потребителей и бизнеса. Цикл повышения ключевой ставки начался в июле, почти за полгода показатель поднялся с 7,5 до 16%. Эффект от решений регулятора переносится на экономику не сразу, а через 3–6 кварталов. С первого шага на повышение прошло почти два квартала, значит, скоро эффект ужесточения денежно-кредитной политики проявится более очевидно.

По мнению большинства аналитиков, опрошенных «Фонтанкой», первый квартал нам точно предстоит жить с высокой ключевой ставкой. При благоприятном развитии событий снижение может начаться со второго квартала или второго полугодия. К каким значениям? Здесь ожидания экспертов расходятся.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что пик денежно-кредитной политики уже достигнут. Повышение ставки до 16% и было ее экстремумом. По мнению аналитика, на этом уровне показатель может оставаться до полугода, смягчение может начаться к концу второго квартала.

— Ближайший ориентир снижения ставки при сдувании «кредитного пузыря» и нормализации на рынке труда — 13%. Но если инфляция будет замедляться быстрее, таргет 4% будет приближаться, а рубль будет относительно стабилен при долларе ниже 90, то позитивные экономические вводные к концу года могут подтолкнуть ЦБ к решению о необходимости снижения ставки и до 10%, — прогнозирует он.

— При прогнозировании ключевой ставки мы опираемся на среднесрочный прогноз Банка России, где средняя ключевая ставка на 2024 год указана в диапазоне 12,5–14,5%. Исходя из этого прогноза можно выдвинуть предположение о пике ключевой ставки в I квартале 2024 года и постепенном возврате к смягчению ДКП во II квартале 2024 года. Опираясь на тот же прогноз, ближе к концу года ставка может оказаться на уровне около 11%, — считает ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Если инфляция и кредитование замедлятся и новых шоков для экономики не произойдет, ЦБ может начать снижение ставки в первом полугодии, рассуждает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Тогда на конец года ставка может опуститься на уровень 10–11%. Если же рост цен будет снижаться медленно, ключевая ставка может оставаться на уровне 16% до середины года и даже дольше, прогнозирует эксперт.

— Инфляция в 2024 году будет снижаться до 4–4,5% за счет влияния уже принятых решений по монетарной политике: спрос будет приведен в соответствие с возможностями предложения, — отмечает Беленькая. — Но риски отклонения инфляции от прогноза вверх гораздо выше, чем вниз. Наш прогноз по инфляции на конец 2023 года чуть выше [верхней границы прогноза ЦБ в] 7,5%, а на конец 2024 года — около 5%.

Сам ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2024 год и оставил его на уровне 4–4,5%.

— Я очень надеюсь, что Центральный банк вышел на пиковое значение и что если ключевая ставка удержится в течение ближайших двух кварталов, то мы увидим где-то через полгода достаточно серьезное снижение инфляции, — говорит экономист Никита Масленников. Он, как и многие эксперты, ожидает плавного снижения ставки со второго полугодия 2024 года.

— Не слишком сильно. Я думаю, что она окажется около 14%, но это тоже уже неплохо. Может быть, меньше — всё будет зависеть от того, как будет складываться эта ситуация с инфляционным давлением и что у нас покажет динамика курса рубля, — отмечает он.

По словам Масленникова, реальный эффективный курс рубля за ноябрь вырос больше чем на 6%, за счет чего удалось отыграть значительную часть потерь года, поскольку в начале ноября снижение курса составляло около 30%.

— Эффект переноса ослабления курса рубля практически исчерпан на сегодняшний день, но это не означает, что нам нужно расслабляться. Важно избежать сильной курсовой волатильности. Пусть он будет даже в коридоре 85–90 [рублей за доллар], как сейчас, тем не менее это уже стабилизация ожиданий бизнеса и населения, но не влияет в данном случае на динамику инфляции. А если он опять резко ослабляется, откатывается до 95, тогда Центральный банк вынужден будет либо повышать ставку, либо сохранять ее на нынешних значениях более продолжительное время. Но всё это классическая иллюстрация к тому, что экономическая политика, особенно денежно-кредитная политика, это всегда искусство, — считает Масленников.

Наибольший эффект уже принятых ранее решений ЦБ мы можем увидеть ближе к лету, отмечает Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям инвестиционной компании General Invest.

— В этом контексте особое значение приобретает ситуация на рынке труда, который является важным источником проинфляционных рисков и слабо поддается влиянию монетарных мер, — говорит она. — Мы ожидаем, что в базовом сценарии ЦБ сможет начать снижение ставки в 3-м квартале 2024 года, а в случае негативного развития событий снижение может быть отложено до 4-го квартала 2024 года. Ставку на конец года в базовом сценарии ожидаем на уровне 11%.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова склоняется к тому, что на следующем, опорном заседании совета директоров ЦБ по ставке 16 февраля показатель сохранят на прежнем уровне.

— Я жду, что она либо останется на текущем уровне, либо, может быть, будет немножко повыше в первом полугодии, а с лета я жду ее снижения, до 12% на конец года. Снижение будет зависеть от масштаба бюджетного стимулирования. То есть от того, уложится ли Минфин в текущий план расходов или будет дополнительное повышение расходов бюджета, — сообщила она «Фонтанке».

ЦБ не раз говорил, что жесткая денежно-кредитная политика соответствует мягкой бюджетной и наоборот. Например, по оценке Минфина, бюджетный импульс в 2023 году должен стать рекордным с 2018 года и составить 5% ВВП. Никита Масленников по просьбе «Фонтанки» оценил роль в инфляции генерируемого государством спроса и бюджетного импульса, то есть выделяемых из федерального бюджета денег для стимулирования экономики. По его словам, она снижается.

— Сейчас бюджетная эмиссия будет достаточно сдержанной. За 11 месяцев у нас дефицит бюджета 0,5% ВВП, с предельно допустимым до 1% в 2023 году. Я думаю, что мы в этом интервале и удержимся, — прогнозирует он. — 2024 год с точки зрения бюджетного стимула будет ниже 2023-го. <…> Сокращение бюджетного стимула означает, что роль бюджета в генерировании инфляции снижается.

Как отмечал ЦБ, в 2023 году цены росли ускоренными темпами из-за высокого потребительского спроса, опережающего возможности расширения предложения. Оно упирается в свой объективный потолок из-за кадрового дефицита. Чтобы привлечь тех немногих соискателей, которые выходят на рынок в условиях рекордно низкой безработицы, работодатели повышают зарплаты, что способствует еще большему росту инфляции. Спрос подстегнула и льготная ипотека, условия которой, к слову, правительство существенно ужесточило в конце 2023 года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» назвал нынешнюю ставку в 16% запретительной. Она, по его словам, ограничила корпоративное и потребительское кредитование, а ипотечное живет за счет государственных дотаций. Он высказал надежду на снижение ставки после первого квартала, но к концу 2024 года она останется выше 10%.

Взято Источник

10.01.2024