Не оставили в беде: алтайские дорожники помогают водителям на трассах

Зачастую погодные условия становятся причиной ДТП

Алтайские дорожники в связи с неблагоприятными погодными условиями помогают водителям на трассах, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Напомним, что со вчерашнего дня в регионе наблюдается штормовой ветер, метели, осадки в виде дождя и снега, в ночное время отсутствовала видимость на дороге. Именно по этой причине водители не справляются с управлением транспорта и допускают съезды с дороги.

Так, в Ключевском районе дорожные службы пришли на помощь сразу нескольким водителям. При патрулировании дорожники обнаружили фургон, который не справился с управлением и допустил частичный съезд в кювет, водителю была оказана помощь в эвакуации. Такая же ситуация произошла с молоковозом и легковой машиной.

Отметим, что дорожники продолжают устранять последствия непогоды, на автомобильных дорогах работают более 350 единиц техники.

На данный момент введенные ограничения на трассах региона сняты, но ситуация остается сложной из-за гололеда и высокого риска возникновения ДТП.

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Взято отсюда