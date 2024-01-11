Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Не оставили в беде: алтайские дорожники помогают водителям на трассах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Не оставили в беде: алтайские дорожники помогают водителям на трассах

Зачастую погодные условия становятся причиной ДТП

Алтайские дорожники в связи с неблагоприятными погодными условиями помогают водителям на трассах, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Напомним, что со вчерашнего дня в регионе наблюдается штормовой ветер, метели, осадки в виде дождя и снега, в ночное время отсутствовала видимость на дороге. Именно по этой причине водители не справляются с управлением транспорта и допускают съезды с дороги.

Так, в Ключевском районе дорожные службы пришли на помощь сразу нескольким водителям. При патрулировании дорожники обнаружили фургон, который не справился с управлением и допустил частичный съезд в кювет, водителю была оказана помощь в эвакуации. Такая же ситуация произошла с молоковозом и легковой машиной.

Отметим, что дорожники продолжают устранять последствия непогоды, на автомобильных дорогах работают более 350 единиц техники.

На данный момент введенные ограничения на трассах региона сняты, но ситуация остается сложной из-за гололеда и высокого риска возникновения ДТП.

погода на сегодня , погода по часам ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Ее искал Интерпол: история барнаулки, которую поймали в Аргентине с деньгами клиентов «Жилфонда»

12.01.2024

 Новости Алтай

«Продвижение по службе — не особенный успех»: что известно о подозреваемом во взятке заммэра

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае пьяная женщина придавила ребенка во сне. Ее обвинили в причинении смерти по неосторожности

12.01.2024

 Новости Алтай

Текущие ливневки, ямы на дорогах. Главные дорожные скандалы Барнаула с Шеломенцевым на посту заммэра

12.01.2024

 Новости Алтай

Познакомились в автобусе, попали в итальянский VOGUE. Как живут российские пенсионеры, которых увидел весь мир

12.01.2024

 Новости Алтай

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

12.01.2024

 Новости Алтай

«Юрка-Юрка, иди достань Витальку!» Последнее интервью с Юрием Соломиным — о детстве, брате-актере, театре и многом другом

12.01.2024

 Новости Алтай

«Господь послал ему легкую смерть». Близкие Юрия Соломина и известные артисты — о его смерти

12.01.2024

 Новости Алтай

Зеленский рассказал, кому выгодна пауза на поле боя: новости СВО за 11 января

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix