Не подражают, а играют: юные бийчане придумали забаву по мотивам “Слова пацана”

Такие игры вызывают удивление старшего поколения

«Ребята, что вы так ругаетесь!» – в одном из бийских дворов женщина делает замечание мальчишкам, которые разделившись на группы бегают по двору.

«Мы не ругаемся, мы играем. В «Слово пацана», знаете такое?» – говорит один из ребят.

Такое явление в среде школьников не удивительно. Самый популярный российский сериал «Слово пацана» стал интересен не только взрослым, но и детям, в не меньшей степени оттого, что его стали запрещать.

Учителя просили родителей обратить внимание на то, что смотрит их чадо, но эффект получился прямо противоположный. Так, придуманные бийчанами игры на самом деле незамысловаты, и в некотором смысле схожи с «Казаками-разбойниками». Дети делятся на две группы «чушпанов» и «пацанов», которые живут по своим «понятиям» и устраивают разборки «район на район». Вместо ножей – используют линейки. Бегают по гаражам, кидаются снегом и кусочками льда. те, кто замечает, что бийчане выбрали такую необычную игру, скорее, не знают, как на это реагировать. Другие же переживают, что «игра» может перерасти в нечто более серьезное.

Напомним, в сериале рассказывается о группировках подростков, существовавших в 90-е годы.

погода на 14 дней , самая точная погода ,

Взято отсюда