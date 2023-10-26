Не похудеете: врачи назвали 3 наиболее опасные диеты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Любой человек, страдающий от излишнего веса, хотя бы раз в жизни пытался сидеть на диете. В настоящее время врачи-диетологи и нутрициологи в один голос заявляют, что любая диета, отличная от сбалансированного плана питания – это стресс и вред для организма.

Но есть среди диет такие, которые наносят наибольший вред здоровью. Врачи рассказали, что это за диеты. Пишет «Сибкрай».

Бессолевая диета. Соль порой ограничивают из-за некоторых проблем со здоровьем, например, с почками, однако нормальному человеку соль необходима. Надпочечники потребляют ее для синтеза гормонов, и если вы лишаете себя соли, то ваш гормональный фон спасибо не скажет.

Обезжиренные диеты. Это комплекс диет, которые нарушают менструальный цикл у женщин, а также лишает шансов на красивый, ухоженный и здоровый вид ваших ногтей, волос и кожи. К тому же полезные жиры – основа для желчи. И если вы не употребляете достаточное их количество, то это отразится на работе желудочно-кишечного тракта.

Кетогенная диета. Представляет собой специальный план питания, при котором в рационе ограничены углеводные продукты, и упор делается на жиры и белки. Исследования показывают, что кетогенная диета может быть связана с более высоким уровнем «плохого» холестерина в крови и двукратным повышением риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как боль в груди (стенокардия), закупорка артерий, требующая стентирования, сердечные приступы и инсульты.

Фото: zdorovieinfo.ru

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Автор: vizitka01

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