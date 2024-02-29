Не покупайте эту рыбу никогда: она везде, но ее надо запретить

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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Уровень содержания химикатов, бактерий, тяжелых металлов, гормонов в ней превышает все мыслимые нормы. Речь идет о пангасиусе. Пишет Росконтроль.

Все дело в том, что выращивается эта рыбка во Вьетнаме в речке Меконг. Она признана одной из самых загрязненных на планете. В ней можно обнаружить мышьяк, токсичные побочные продукты промышленного производства, металлические примеси и др.

Более того, глазурь, в которой продается пангасиус – это вода, взятая из реки Меконг.

Хотите отведать рыбку с гормонами роста? Тогда самое время отправиться за пангасиусом. Состав гормонов, которыми пичкают рыбу, засекречен. Производители отказываются предоставить контролирующим органам Европы данные о них.

Только подумайте: в диких условиях рыбе требуется в четыре раза больше времени, чтобы достичь тех же размеров, которые в неволе достигаются с помощью гормональных инъекций и антибиотиков.

Если вам не жалко вашу печень и внутренние органы, можете смело побаловать себя пангасиусом.

Если она так опасна, почему тогда мы видим её на полках наших супермаркетов? Да потому что филе этой рыбы относительно дешевое! Ведь сейчас это чуть ли не самый главный критерий при выборе продуктов, не так ли?

Пангасиус не содержит жиров омега-3 и многих других питательных веществ, которые так ценятся в рыбе. Несмотря на пристойный вкус, он крайне вреден для здоровья, поэтому не покупайте его!

Пожалейте себя и свой организм. Не покупайте продуктов, в качестве которых не уверены. Будьте здоровы!

Фото: mrfilin.com

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк