Не пощадят никого: в каких случаях оштрафуют за садовую технику на даче

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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Практически каждый дачник регулярно пользуется садовой техникой. Однако многие забывают, что за нее можно легко получить штраф. Юрист Сергей Коломийцев рассказал, в каких случаях наказывают за включение триммера, газонокосилки и даже насоса. Пишет Теперь Внимание!

По словам специалиста, оштрафовать за использование садовой техники могут в тех случаях, когда дачник включает ее в неположенное время. Например, ночью. В таких случаях техника создает шум, который мешает соседям.

При этом многое зависит от регионов. Несмотря на то, что федерального закона о тишине не существует, во многих субъектах РФ предусмотрено время, шуметь в которое нельзя. Например, в Москве вести себя тихо нужно с 21:00 до 8:00 в будние дни, и с 22:00 до 10:00 в выходные или праздники.

«Таким образом, если подмосковный дачник решил в субботу покосить газон в 23:15 или вспахать мотоблоком грядку около полуночи, то он рискует получить штраф от 1 до 3 тысяч рублей», — объяснил Коломийцев.

Он добавил, что в отдельных случаях поводом для штрафа может стать уровень шума, который издает техника. Если он превышает 100 децибел, то соседи могут пожаловаться в соответствующие органы. По материалам издания «Аргументы и факты».

Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Автор: glavred

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