Не посмотреть, а пощупать: для группы незрячих бийчан организовали поход в музей

Экскурсию адаптировали под посетителей

Софья Таркова, создавшая в Бийске музей-усадьбу фельдшера Поплавского, постоянно приглашает гостей, проводит познавательные экскурсии. На одну из них была приглашена группа незрячих людей, для которых было важно больше услышать, чем посмотреть.

– Что мы знаем о жизни незрячих людей? Как им живется в нашем привычном мире? Как живется старикам, одиноким, инвалидам? Они особенные, эти люди, – написала на своей страничке Софья Таркова. – Такая радость хоть что-то для них сделать! Да что я могу? Встретились! Они со всех городов приезжают в Бийск, в центр реабилитации слепых. В мире, где мы боимся задеть, дотронуться друг до друга, они доверчиво принимают твою руку.

Фото: Музей “городская усадьба фельдшера Поплавского”

Особенность экскурсии для незрячих людей заключалась в том, что большинство предметов им предлагалось не осмотреть, а прощупать.

– Они беспомощны ровно настолько и для того, чтобы успешный, здоровый человек мог кинуться, наступая в грязь и лужи, на помощь тому, кто нащупывая палочкой дорогу зашел не туда. Они трепетно относятся друг к другу. Они благодарны! – восхитилась своими гостями Софья Таркова.

Фото: Музей “городская усадьба фельдшера Поплавского”

В свою очередь, необычные посетители музея сказали множество теплых слов и поблагодарили за организованную для них специальную экскурсию.

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Взято отсюда