Самарский экстрасенс из многодетной семьи с детства видел мертвецов

Молодой медиум Олег Шепс, родной брат Александра Шепса, покорил женские сердца молодой аудитории «Битвы экстрасенсов» (16+). Он утверждает, что получил дар от матери, а видеть призраков начал с самого детства. Что еще о нём известно? Читайте в материале наших коллег из 63.RU.

Олег родился в многодетной семье. Он пятый ребенок. Его мать — спирит и таролог.

Отца медиума в интернете окрестили гробовщиком. Но это неправда. Он действительно связан со сферой ритуальных услуг. Однако работал в одном из местных похоронных агентств главным инженером. От магии Олег Григорьевич далек.

Некоторые издания пишут, что медиум получил свои способности именно от мамы. Как рассказывал сам Олег, когда ему было всего четыре года, он увидел неживую сущность: она была под его кроваткой. Причем малыш испугался не столько ее, сколько того, как отреагировал на его рассказ старший брат. Александр и мать братьев Людмила всячески оберегали Олега, не желая, чтобы он занимался эзотерикой. Они понимали, что из-за этого он может столкнуться с большими проблемами в жизни.

Олег делал вид, что слушает советы не лезть в эзотерику, но втайне от родственников, всё равно развивал свои способности.

— Способности со мной от рождения, и для меня не было удивительно видеть то, что было недоступно другим. С самого раннего детства понятия магии, эзотерики, сверхъестественного были для меня привычными словами, и когда я впервые осознанно увидел душу (на тот момент мне было около 3 лет), то меня это совершенно не потрясло и уж тем более не напугало, чтобы брать это событие за нечто особенное. Моя мама — сильный эзотерический практик, спирит, пожалуй, сильнейший из тех, с кем я знаком, но унаследовал я от нее лишь знания, ни о какой генетике и речи быть не может. Я являюсь противником теории наследования способностей. Да, в одной семье может быть несколько видящих, но это связано не со схожестью набора генов, а лишь со схожестью пройденного опыта души, — рассказывал медиум в одном из своих интервью.

Олег Шепс после школы поступил в самарский политех и окончил его, пусть и не с красным дипломом. Параллельно с учебой помогал своему знаменитому старшему брату в бизнесе, работая в его эзотерическом магазине.

В октябре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что Олег Шепс намерен принять участие в шоу «Битва экстрасенсов, 18-й сезон». Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

В сентябре 2020 года на канале ТНТ стартовал 21-й сезон проекта «Битвы экстрасенсов». Олег Шепс предварительно прошел кастинг в шоу, и зрители увидели его в первом выпуске на отборочных испытаниях. Он рассказал, что пришел показать, на что способен, особенно на фоне старшего брата. Тот, узнав об успехах младшенького, публично заявил, что готов советовать и делиться опытом, однако непосредственно помогать и жульничать не собирается, потому что знает: участие — большая ответственность.

Во время ставшего уже традиционным испытанием «Багажник» по поиску человека в машине между Олегом и иллюзионистом Сергеем Сафроновым возникли некоторые трения, но молодой человек показал стойкость характера. Отыскать человека в машине он не мог, зато как медиум поразил всех и делился фактами из биографий наблюдателей, да такими, что даже скептики признали его силу.

Мистером Х тогда оказалась Ольга Бузова. Олег почувствовал женскую энергетику, определил даже такие элементы внешности, как цвет волос и глаза. Еще он заявил, что возлюбленный теледивы не нравится ее родительнице. Она это не комментировала, но осталась довольна рассказанным. Он смог покорить и приглашенных наблюдателей. В результате Олег стал участником «Битвы».

После этого медиум с другими участниками приступил к выполнению заданий и очень быстро выбился в фавориты. Причем фанаты радовались не только его умениям, но и внешнему виду. Заявления Олега, что он способен контролировать энергию страха, тоже многих интриговали.

Так экстрасенс добрался до финала, где конкурировал с Марьяной Романовой и обошел ее по результатам зрительского голосования. После победы на него обрушилась слава. В Сети появилось множество фейковых аккаунтов. Поэтому Шепсу пришлось предупреждать поклонников, что он не берет предоплату и не проводит сеансы онлайн — не стоит вестись на уговоры мошенников.

В 2021-м Олег попробовал амплуа музыканта, записал несколько композиций. Одну из них посвятил покойному другу.

Олега звали сниматься в первом сезоне шоу «Звёзды в Африке», однако он отказался, сославшись на личные обстоятельства. Но в феврале 2022-го стало известно, что во втором он всё-таки появится. Трудности начались уже во время перелета, когда возникли проблемы с багажом, а испытания оказались и вовсе невероятно сложными.

Так или иначе, надолго Олег на передаче не задержался. В интервью он рассказывал, что расстроился, когда выбыл так быстро, но всё равно счастлив побывать в саванне. Позже, просматривая выпуски со своим участием, он заметил, что был слишком задумчивым, однако многое всё-таки не попало в кадр. Ему удалось подружиться с Аленой Водонаевой, Олегом Верещагиным, Вячеславом Чепурченко, Натальей Рудовой и Русланом Нигматуллиным.

В марте 2023-го официально подтвердили состав участников нового телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Оно собрало самых сильных и ярких участник, победителей и финалистов проекта. Оба Шепса оказались в их числе. При этом Александр прокомментировал, что против того, чтобы Олег снимался в этой телепередаче, но не из-за страха конкуренции, а потому что он еще многого не знает и может пострадать от рук более продвинутых соперников.

Однако всё же Олег стал участником проекта и по итогам заданий получал высокие баллы. Были во время испытаний и весьма интимные сцены общения медиума с обратившимися к экстрасенсам дамами. Например, одну из героинь он прижал к стене и шептал на ухо о нежностях, которые они устраивали на кресле. Правда, по словам Олега, тогда в нем говорил дух погибшего возлюбленного женщины.

Тем не менее Олег Шепс оказался одним из самых явных претендентов на выход в финал проекта, несмотря на постоянные конфликты с братом. Даже последнее испытание для экстрасенса не прошло гладко. Медиум схлестнулся с братом в старинной мельнице, где жители небольшого городка видят призрака. Александр назвал дух злым. Олег стоял на том, что проблема жителей надумана и только в их головах. При этом он заявил, что покинет проект, если докажут обратное.

Олег Шепс активно ведет свои социальные сети, в частности, телеграм-канал. Там медиум публикует фото и видео о своей жизни, а также показывает фокусы, чтобы развлечь читателей. В одной из своих последних публикаций Шепс продемонстрировал трюк с летающим цветком.

Хотите узнать больше о брате Олега — Александре Шепсе? Почитайте его досье.

Взято Источник

02.01.2024