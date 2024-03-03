Публикуем жуткие фото с места ЧП

3 марта 2024, 11:53479Написать комментарий

В ночь на 3 марта на Алтае загорелся спа-комплекс отеля Grand Chalet Altai, что на территории «Бирюзовой Катуни». Сообщение о возгорании появилось в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по краю.

По первым данным, пламя распространилось на площадь около 600 квадратов, однако позже выяснилось, что огонь охватил территорию вдвое больше — 1,2 тысячи квадратов.

Огонь тушили два пожарных расчета и шесть — пожарно-спасательных. Кроме того, помогали спасатели из Республики Алтай. ЧП ликвидировали несколько часов: с 2 часов ночи до 06:45.

На последнем этапе сотрудники МЧС проводили проливку и разбор конструкций. На месте также работали две единицы техники.

Пострадавших нет. В момент возгорания людей на территории спа-комплекса не было. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю корреспонденту NGS22.RU эту информацию подтвердили. Однако не уточнили причины пожара — их сейчас выясняют другие ведомства.

В оздоровительном спа-комплексе отеля Grand Chalet Altai была VIP-парная на десять гостей и большой круглогодичный бассейн. Отдохнуть в спа-комплексе стоило 4,5 тысячи рублей на человека (за четыре часа). Спа-процедуры — за отдельную плату.

На сайте комплекса говорится: «В данный момент SPA-комплекс “Кедр и Пар” не работает по техническим причинам».

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Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник

03.03.2024