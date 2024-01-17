И как по погоде понять, каким будет этот год

Крещение — один из главных христианских праздников со своими традициями и устоями. Мы знаем, что в этот день люди идут за святой водой и выстраиваются в очередь в купель, чтобы смыть грехи. Но есть приметы, о которых немногие говорят, поэтому мы решили вспомнить о них и рассказать, что можно и что нельзя делать на Крещение, а также как по погоде определить, каким будет этот год.

Что можно делать на Крещение

Интересно, что на Руси святой считалась не только вода, но даже снег, выпавший в сочельник — им лечили болезни, умывались для красоты и даже сыпали в колодец, чтобы вода в нём никогда не загнивала. При этом священники напоминают, что к святой воде не нужно относиться как к магическому средству или лекарству.

— Свойства, которые приобретает вода в этот день, скорее, вспомогательные, чем принципиально определяющие, — рассказал протоиерей Алексей Кульберг. — Ну и, наконец, не стоит на ней варить супы, заваривать чай. Не стоит использовать эту воду в бытовых целях, это будет кощунством по отношению к святыне.

Не все традиции в Крещение связаны с водой. Этот день также считается отличным временем для того, чтобы сделать предложение — согласно примете, такой брак благословят на небесах. В народе даже есть пословица: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

А еще в крещенскую ночь принято распахивать все двери и окна в доме — чтобы всё плохое ушло, а хорошее, наоборот, пришло.

Что нельзя делать на Крещение

В Крещение есть и набор правил, которые лучше на нарушать. Например, как и в любые другие церковные праздники, в этот день лучше не ссориться, не ругаться и не сплетничать. Также, несмотря на то, что гадания 19 января уже стали народной традицией, в церкви рекомендуют воздержаться от этого обычая. Впрочем, в РПЦ в целом негативно относятся к гаданию в любой день — как-никак, это грех.

Есть такое мнение, что в Крещение нельзя работать и заниматься бытом, а особенно стирать, ведь вода в этот день становится святой, и тратить ее на грязную одежду — грешно. Но на самом деле уделять время мирским вещам в этот день можно. Главное, найти время для того, чтобы сходить в церковь и помолиться.

А вот что точно нельзя делать — так это плакать, ведь, согласно приметам, кто рыдает в Крещение — весь год будет лить слезы.

Погодные приметы

Вот уже сотни лет по погоде в Крещение определяют, каким будет следующий год. Примет придумали множество: начиная от осадков поутру и заканчивая фазой Луны в полночь. Запоминаем, что означает погода за окном 19 января.

если наутро в Крещение выпал снегопад, значит, весь год будет богат. Раньше эта примета касалась только урожая, но затем распространилась и на все остальные сферы жизни, включая финансовую. Главное — увидеть утренний снегопад своими глазами;

а вот если вы спозаранку увидели за окном ветренную и морозную погоду, значит, и урожай, и заработок в этом году будут скудными;

оттепель на Крещение также не сулит ничего хорошего — согласно приметам, особенно теплым Крещение бывает перед началом войн и революций;

солнечный день 19 января означает, что лето в этом году будет жарким. А если погода еще ясная и холодная — то с июня по август стоит ждать засухи;

полнолуние в Крещение означает, что по весне стоит ждать много талой воды;

новолуние 19 января означает, что такая погода, как в этот день, простоит до конца месяца.

Как смыть все грехи в проруби

Когда мы думаем о Крещении, в первую очередь в голову приходит окунание в прорубь. Упоминания об этой традиции можно найти как у иностранных путешественников, так и у российских писателей. Например, в романе Николая Лескова «Соборяне» 1872 года одна из героинь окунается в ледяную воду на праздник Крещения.

Многие считают, что окунание в прорубь в Крещение очищает от всех грехов. Однако это не так — в церкви напоминают, что грехи смываются в первую очередь покаянием. Только те, кто проходят исповедь и искренне стараются не грешить, получают прощение Бога.

— Есть люди, которые почему-то слышат о том, что надо залезть в купель, но не о том, что надо по воскресеньям в храм приходить, о своей душе думать, исповедоваться. Они только видят и понимают купель, в которую надо прыгнуть, и считают, что это благочестие, — считает протоиерей Алексей Кульберг.

Но несмотря на то, окунаетесь ли вы, чтобы смыть грехи, или ради традиции, не стоит забывать о своем здоровье.

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17.01.2024