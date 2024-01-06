Не сидите сложа руки! Гороскоп на 6 – 12 января

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

Вперед – к свершениям! Можно успешно опробовать новые методы омоложения, примерить новую стрижку, стиль… И так во всем. Хватит сидеть сложа руки, запускайте процессы. И чем необычнее, рискованнее вы будете поступать, тем больше шансов на успех. Правила будут меняться по ходу дела.

ТЕЛЕЦ

Все внимание – на социальные контакты и личную жизнь. Из того и другого можно извлечь максимальную выгоду. Если вы обратитесь по поводу финансовой поддержки, вам наверняка пойдут навстречу на выгодных условиях.

БЛИЗНЕЦЫ

Хоть праздничные дни и продлятся почти всю неделю, но в оставшиеся все же хорошо заниматься оформлением бумаг, юридическими вопросами, переговорами, ходить по инстанциям. Все это обещает быть успешным и результативным. Придется сделать энное количество лишних движений.

РАК

Экономить сейчас не получится, как бы вам ни хотелось. Денежные средства буквально тают! То и дело может возникать необходимость различного рода утечек финансового ручейка. В утешение можно сказать, что вложения пойдут на пользу, они долговременны и впоследствии окупятся с лихвой.

ЛЕВ

Нужно заняться собственным здоровьем, внешностью, а заодно уделить повышенное внимание рабочим вопросам. И все это желательно совместить. Предстоит больше обычного участвовать в групповых мероприятиях, различного рода собраниях, и везде вы должны быть совершенством.

ДЕВА

Вы можете пребывать слегка не в форме: ум с сердцем не в ладу. Поневоле видеть факты в искаженном виде, обижаться или искать подвох в безобидных фразах людей. Это временный период повышенной обидчивости, эмоциональный перегруз от напряжения последних дней.

ВЕСЫ

Возрастут контакты с многочисленными людьми, будет мельтешение и круговорот лиц, с которыми необходимо встретиться. Либо вы будете нужны им, либо наоборот. Разного рода необходимость, кому-то просто захочется увидеть вас в новом году, а кому-то и по долгу службы.

СКОРПИОН

Вы можете порадоваться – несмотря на новогодние праздники, все необходимые задачи выполнены точно и в срок, дела решаются. И хотя переживать вроде бы не из-за чего, эмоциональная сфера все же под ударом. Может иметь место повышенное количество страхов и переживаний.

СТРЕЛЕЦ

Вашим действиям сопутствует удача, важно не лениться и загружать себя по полной программе. Даже явные промахи впоследствии обернутся победами. Ведь, к примеру, лучше опоздать на автобус, чем попасть под него. И старайтесь взаимодействовать преимущественно с мужчинами, просите их о помощи.

КОЗЕРОГ

Благоприятное стечение обстоятельств просто обязывает пойти ва-банк. Рискуйте, замахивайтесь на недосягаемые вершины, смело идите к начальству, ищите новую работу, сейчас у вас период судьбоносных перемен. Даже самые сложные, вредные люди вам благоволят, нужна лишь смелость заявить о себе.

ВОДОЛЕЙ

Семейная ситуация благополучно разрешается: помирятся те, кто в ссоре, а другие наконец-то съедутся и попробуют жить вместе. И одновременно выправляется финансовая составляющая, у вас словно вырастут крылья. Все ваши начинания сейчас несут долговременный и серьезный характер.

РЫБЫ

Энергии и сил немерено, много что получается. Вы в хорошей физической форме. Тем не менее есть опасность пасть жертвой вирусов и инфекций, поэтому желательно несколько ограничить контакты и поездки. И еще возможна небольшая путаница в делах, задержки и опоздания, но это эхо недавно переставшего быть ретроградным Меркурия.

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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