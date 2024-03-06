Артист заявлял, что сбежавшие звезды приползут в Россию на коленях

6 марта 2024, 20:0942Написать комментарий

Алла Пугачева опубликовала видео, в котором проехалась по Стасу Михайлову. В ролике Примадонна ответила коллеге на его слова про уехавших артистов.

— Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, — заявила Алла Пугачева. — Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю.

На видео Алла Пугачева говорит намеренно низким и сиплым голосом. Но последнее предложение звучит уже весело и звонко:

— А что, я могу и сейчас: мудак ты, Стасик! — заключила Примадонна.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: alla_orfey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Так Алла Пугачева отреагировала на недавнее интервью Стаса Михайлова, в котором он признался, что не слушал новой песни артистки, а затем прошелся по музыкантам, покинувшим Россию.

— Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь: они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги, — заявил Стас Михайлов.

Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО и остановилась в Израиле. Несколько раз Примадонна возвращалась в страну: последний раз артистка приехала в начале ноября 2023 года и посетила свой особняк в деревне Грязь, однако уже 5-го числа улетела в Латвию.

Взято Источник

06.03.2024