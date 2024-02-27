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Не справлялась с воспитанием. На Алтае многодетная мать получила условный срок за избиения дочери

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В Республике Алтай многодетную мать осудили за избиения дочери-подростка

Не справлялась с воспитанием. На Алтае многодетная мать получила условный срок за избиения дочери

Суд приговорил женщину к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно

В Горно-Алтайске многодетная мать систематически избивала свою старшую дочь – подростка по незначительным поводам. За такие методы «воспитания» женщину приговорили к условному сроку. Подробнее об этой истории корреспонденту «Комсомолки» рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Алтай.

Многодетная семья из Горно-Алтайска, в которой растут трое детей, оказалась в неприятной истории. На учете семья не состояла. Но однажды старшая дочь, которой 13 лет, рассказала своему классному руководителю о том, что мама ее часто бьет. Преподаватели отреагировали на это сообщение и сообщили правоохранителям.

В итоге следствие установило, что 35-летняя женщина в период с марта по май 2023 года действительно систематически била свою дочь. Отец семьи в это время отсутствовал дома. Поводы для избиения ребенка были малозначительные.

– Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась мать, имела неудовлетворительную успеваемость в школе. Остальные дети маленькие и их женщина не била. А с дочерью-подростком она не справлялась, – рассказали в пресс-службе Следкома.

Мать била девочку руками, ремнем, хватала за волосы. У ребенка были зафиксированы побои, серьезных травм нанесено не было.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении преступлений по двум уголовным статьям: п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Многодетную мать признали виновной и назначили ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

– Решений суда и органов опеки по изъятию из семьи детей нет, – уточнили в Следкоме.

Дело о домогательствах к девочке со стороны отчима дошло до суда на Алтае

Взято отсюда
27.02.2024

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