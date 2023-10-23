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«Не ссы, я фартовый!»: реакция дончанина на прилёт HIMARS расходится по Сети

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Вирусную популярность в Сети обретают кадры с видеорегистратора дончанина во время вчерашнего обстрела города американскими ракетами HIMARS. Пишет Русская Весна.

Дончанин ехал по городу, когда украинские боевики начали обстрел. Напомним, часть выпущенных ракет была оснащена кассетными боеприпасами.

Когда один из смертоносных снарядов пролетел прямо перед машиной, мужчина не только не утратил присутствия духа, но и начал успокаивать спутницу.

«Не ссы, я фартовый!» — эти слова войдут в вокабуляр нашей войны вместе с «Это вам за пацанов!», «Работайте, братья!» и «Встречайте, суки, папу!».

Дончанин невозмутимо прибавил газу и продолжил движение.

Фото: Русская Весна

ИСТОЧНИК

Горняк22

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