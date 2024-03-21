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Не стало известного бийского тренера Николая Козлова

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Не стало известного бийского тренера Николая Козлова

Николай Козлов был основателем школы кикбоксинга в Бийске

20 марта стало известно о смерти Николая Козлова, легендарного бийского тренера, мастера спорта СССР по боксу. 

Николай Козлов был основателем школы кикбоксинга в Бийске и вместе со своим другом Сергеем Апариным стоял у истоков клуба “Гренада”, которому посвятил три десятка лет своей жизни. 

Увлекавшийся в детстве атлетикой и футболом, Николай Козлов понял, что по-настоящему ему интересен бокс. Завершив спортивную карьеру, он ушел в тренеры. Кстати, о том, что он будет работать с молодыми спортсменами, Николай Козлов говорил еще в школе, когда его одноклассники мечтали стать космонавтами и актерами. 

Прощание с Николаем Семёновичем будет проходить в пятницу, 22 марта, в зале “Орфей” с 13 до 14 часов. 

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Взято отсюда

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