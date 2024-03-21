Не стало известного бийского тренера Николая Козлова

Николай Козлов был основателем школы кикбоксинга в Бийске

20 марта стало известно о смерти Николая Козлова, легендарного бийского тренера, мастера спорта СССР по боксу.

Николай Козлов был основателем школы кикбоксинга в Бийске и вместе со своим другом Сергеем Апариным стоял у истоков клуба “Гренада”, которому посвятил три десятка лет своей жизни.

Увлекавшийся в детстве атлетикой и футболом, Николай Козлов понял, что по-настоящему ему интересен бокс. Завершив спортивную карьеру, он ушел в тренеры. Кстати, о том, что он будет работать с молодыми спортсменами, Николай Козлов говорил еще в школе, когда его одноклассники мечтали стать космонавтами и актерами.

Прощание с Николаем Семёновичем будет проходить в пятницу, 22 марта, в зале “Орфей” с 13 до 14 часов.

погода рп5 прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда