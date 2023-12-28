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Не только горожане: кто часто пользуется мобильным приложением “Почты России”

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И какие возможности оно дает

Не только горожане: кто часто пользуется мобильным приложением "Почты России"

Приложение “Почты России” / Фото: пресс-служба организации

Мобильное приложение “Почты России” – основной помощник клиентов компании, которые хотят получить ее услуги онлайн.  Каждый месяц сервисами приложения в среднем пользуются около 50 тысяч жителей Алтайского края.

Приложение “Почты России” открывает полноценный доступ к цифровым сервисам компании, которые экономят время клиентов и делают обслуживание более удобным. Самыми активными пользователями мобильного приложения в этом году были клиенты городских почтовых отделений:

  • 656006 (Барнаул);
  • 658080 (Новоалтайск);
  • 659300 (Бийск).

Также с начала 2023 года в среднем на 10% выросла доля активных пользователей из сельской местности. Например, чаще других мобильным приложением пользовались клиенты сельских почтовых офисов:

  • 658920 (с. Кулунда);
  • 658655 (п. Степное Озеро);
  • 659220 (с. Залесово).

Как правило, с помощью мобильного приложения клиенты “Почты России” отслеживали отправления, вызывали курьера на дом или в офис, искали ближайшее почтовое отделение, оформляли предоплаченные посылки к сдаче без очереди, выписывали любимые издания онлайн. 

Напомним, что в 2020 году приложение “Почты России” вошло в список социально значимых приложений, которые Минцифры РФ рекомендует устанавливать на смартфоны. С апреля 2021 года у покупателей новых смартфонов появилась возможность устанавливать мобильное приложение при первом же запуске устройства и сразу начинать пользоваться сервисами “Почты России”. 

Возрастное ограничение для приложения 6+

АО “Почта России”

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