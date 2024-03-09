Рассказываем, за какими услугами охотятся приезжие и почему Россия для них — идеальное предложение

9 марта 2024, 13:00105Написать комментарий

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на лечение в Россию стало приезжать больше иностранных туристов. Наиболее востребованным направлением стала офтальмология — за такими услугами едут пациенты из Азии, Европы и Африки.

При этом экспорт медицинских услуг в России в последние годы претерпел множественные изменения из-за пандемии и санкций. MSK1.RU поговорил с президентом Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгением Чернышевым о том, из каких стран к нам чаще едут медицинские туристы и за какими услугами они обращаются.

Въезжают миллионы, а лечат только тысячи

По данным Минздрава, медицинскую помощь в России в 2022 году получили 12 миллионов иностранных граждан. Но доля туристов, приезжающих специально для лечения, составляет всего 5–7% (примерно 600 тысяч человек) от общего числа иностранцев, обращающихся в клиники, рассказал MSK1.RU Евгений Чернышев.

Такая ситуация складывается из-за того, что министерство учитывает всю медицинскую помощь, которую оказывают иностранным гражданам на территории РФ на платной основе. А в России большое число приезжих живет постоянно, и, конечно, они обращаются в платные клиники.

— В Российскую Федерацию въезжают миллионы иностранных граждан. Они получают российское гражданство, или проходят обучение в России, или приезжают для работы, — объяснил Чернышев. — И для получения вида на жительство или разрешения на временное проживание они должны пройти, например, медицинское освидетельствование, которое осуществляется на платной основе. Минздрав тоже считает это экспортом медицинских услуг.

Развивать въездной медицинский туризм в России решили в 2018 году. Тогда президент Владимир Путин дал старт федеральному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» в составе нацпроекта «Здравоохранение». Формулировка «медицинский туризм» в инициативах не фигурировала, поскольку Минздрав туризмом не занимается.

— Получилось так, что медицинский туризм стал составной частью экспорта медицинских услуг, который может развиваться и самостоятельно. Поэтому, например, увеличение количества трудовых мигрантов приводило к автоматическому росту показателей по экспорту медицинских услуг, — отметил эксперт.

Тем не менее некоторые инициативы, реализованные в рамках экспорта медицинских услуг, приносили пользу и для въездного медицинского туризма. Например, на сайтах клиник начали появляться странички для иностранных граждан, иногда и на иностранном языке.

Привлекали туристов десятилетия назад

По словам Чернышева, въездной медицинский туризм в России стал развиваться гораздо раньше, чем мировой медицинский туризм в целом. Это произошло благодаря крупным медицинским центрам, например Центру офтальмологии имени С. Н. Федорова, который начал активно выходить на зарубежный рынок десятилетия назад.

Тогда с отечественной медициной познакомились жители арабских и азиатских стран. Кроме того, российские ученые и медики традиционно пользовались уважением в мире и регулярно выступили на международных конференциях.

В 1990-х годах в развитии экспорта медицинских услуг наступило затишье: это направление развивалось довольно стихийно, и медицинский туризм в России был преимущественно связан с выездным — россияне отправлялись на лечение в Германию, Израиль, Китай и другие страны. Но в 2018 году всё изменилось.

Откуда приезжают медицинские туристы

В основном на лечение в Россию едут граждане тех макрорегионов, где получить медицинскую помощь высокого уровня затруднительно. Сейчас основными донорами медицинских туристов являются страны СНГ (особенно среднеазиатские), Юго-Восточная Азия, Северная Африка и Ближний Восток.

Средняя Азия

Именно Средняя Азия является самым перспективным рынком для экспорта медицинских услуг. Оттуда приезжает около 80% всех иностранных пациентов — это граждане Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Значительная доля пациентов приезжает из Закавказья: Азербайджана и Армении.

По словам Чернышева, такой поток медицинских туристов связан с несколькими факторами. Во-первых, у России со Средней Азией налажено хорошее транспортное сообщение. Во-вторых, нет языковых барьеров.

— К тому же во всех регионах России проживают крупные национальные диаспоры этих стран, которые могут оказать организационную поддержку приезжающим: встретить человека, временно разместить его у себя и так далее, — подчеркнул президент Ассоциации медицинского туризма.

Юго-Восточная Азия

Граждане стран данного макрорегиона приезжают за медицинской помощью в Приморье и Хабаровский край пока небольшим потоком. Это объясняется языковым барьером и сильными медицинскими центрами — конкурентами в Республике Корея, Японии и Китае. Поэтому для работы с Юго-Восточной Азией России нужно приложить большие усилия.

Северная Африка

В российских вузах обучается большое количество студентов из Африки, которые и получают плановую медицинскую помощь. Но целенаправленных потоков туристов из данного региона пока нет.

Сдерживающим фактором является и то, что африканцы не говорят по-русски. Кроме того, в случае с Африкой Россия имеет дело с эпидемиологическими рисками, потому что именно в Африке зачастую возникают вспышки разных заболеваний.

— В Африке достаточно низкий уровень медицины, и она могла бы стать донором пациентов для отечественной медицины, но эпидемиологические риски сдерживают нас активно двигаться в этом направлении, чтобы не спровоцировать рост завезенных экзотических заболеваний. Одно дело, когда приезжают здоровые студенты, а другое дело, когда к нам будут приезжать изначально тяжелобольные африканские пациенты, — объяснил Чернышев.

Ближний Восток

Страны Ближнего Востока тоже являются перспективным рынком. Из Ирака, Афганистана, Пакистана поступает огромное количество запросов на лечение в России. Но пациенты именно этих стран получают самое большое число отказов.

— До пандемии, например, в Ираке было семь тысяч отказов на поездки в Россию на лечение, потому что эти регионы считаются не очень безопасными, — рассказал эксперт.

Самая популярная услуга — обследование?

В отчете Минздрава самой востребованной услугой среди иностранцев значится медицинское обследование. Однако на самом деле оно не пользуется большим спросом среди туристов, а попадает в статистику благодаря трудовым мигрантам, которые тысячами проходят медицинские освидетельствования.

— К тому же, огромное количество иностранцев, особенно из Средней Азии, которые живут в России, активно пользуются услугами родовспоможения — они рожают здесь не одного ребенка. Какие-то услуги в роддомах получают платно, поэтому в статистике акушерство и гинекология тоже занимает существенное место, — объяснил Чернышев. — Но не потому, что к нам приезжают, как в США — родить ребенка и уехать, а просто потому, что иностранные граждане здесь живут и их семьи расширяются.

Безусловный лидер въездного медицинского туризма — отечественная офтальмология, которая является ярчайшим примером мирового бренда в глобальном здравоохранении.

В то же время пациенты из Средней Азии интересуются высокотехнологичной медицинской помощью: это нейрохирургия, кардиохирургия и травматология ортопедии. Колоссальным спросом пользуется и онкология.

Приезжают туда, куда летят самолеты

В последние годы активно развивается внутренний медицинский туризм — толчком послужила пандемия COVID-19. Теперь за высокотехнологичной медицинской помощью пациенты со всей страны слетаются в Москву. А сами москвичи едут в соседние города и даже в Белоруссию ради стоматологии и косметологии.

Выездной медицинский туризм напрямую связан с крупными городами и достатком граждан: на лечение в другие страны едут те, у кого есть деньги. А поток пациентов в Россию из других стран формируется в зависимости от транспортной доступности.

Лидером по оказанию медицинских услуг иностранцам остается Москва, так как столица принимает максимальное количество международных авиарейсов.

— У нас есть крупные центры в Обнинске, Калуге и других регионах, но транспортная доступность там уже не та. Поток естественным образом меньше. Новосибирск, например, имеет активное сообщение, в том числе автомобильное, с Северным Казахстаном. Поэтому мы видим значительную долю пациентов именно из Казахстана в Новосибирске, — добавил Чернышев.

Идеальное предложение

Рынок Средней Азии — крупнейший по выезду граждан на лечение за рубеж. Поэтому кроме России интерес к нему проявляют и другие страны: Корея, Израиль, Германия, Турция и другие. Но среди этих стран, считает Чернышев, идеальное предложение именно у России.

— Люди выезжают за высокотехнологичной медицинской помощью, которая достаточно дорогостоящая в Европе и Азии. Россия в этом случае является прекрасной альтернативой: у нас невысокая стоимость при высочайшем качестве, — объяснил он.

Кроме того, в России нет визового режима для стран Средней Азии. И это важно, потому что получить визу по-прежнему достаточно проблематично. Если медицинская организация официально приглашает иностранного гражданина, то рассмотрение заявки может длиться до трех-четырех недель.

— И второе: медицинская организация из-за статуса приглашающей стороны несет огромное количество рисков. Чего бы иностранный пациент не натворил в России, расплачиваться будет медицинская организация. Это ограничивает активную работу с визовыми странами, — рассказал президент Ассоциации медицинского туризма.

Платить надо, но не всегда

Значительное количество иностранных граждан получает медицинскую помощь в России бесплатно по ОМС, если они здесь работают и платят налоги. Медицинские туристы лечатся в основном платно, но есть и другие возможности.

В некоторых случаях оплатить лечение иностранца в России может благотворительный фонд. Работа с фондами очень перспективна, потому что на собранные деньги страна может пролечить больше детей, чем, например, Европа.

— Благотворительные фонды обычно собирают пожертвования на лечение детей. И собрав, например, один миллион рублей, они в Германии могут пролечить одного ребенка, а в России — трех. Поэтому для России это очень перспективный канал привлечения пациентов, — подчеркнул Чернышев.

Еще один способ получить медицинскую услугу бесплатно для туриста — с помощью программ международного страхования от критических заболеваний. Получив такую страховку, гражданин может выбрать, в какой стране будет проходить лечение.

— Обычно в такие страховые программы включены несколько стран. Поскольку в рамках страховки максимальная выплата может быть, например, до десяти миллионов рублей, иностранец может выбрать Германию, но в Германии у него быстро закончатся эти деньги, — объяснил эксперт. — А в России он может на эту же самую сумму получить гораздо больший комплекс услуг и даже послеоперационную реабилитацию.

Препятствия развития

В странах Средней Азии активно работают агентства медицинского туризма, но они заинтересованы в заключении контрактов с комиссионным вознаграждением, с выплатой которого российские клиники имеют затруднения. Поэтому, говорит Чернышев, у России выпадает огромный канал привлечения медицинских туристов.

Кроме того, ходят слухи, что федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» может быть не продлен до 2030 года. По мнению эксперта, для российской гуманитарной политики за рубежом это негативный сценарий, поскольку оказание медицинской помощи гражданам разных стран — это не только экономически целесообразный вид деятельности, но и «мягкая сила» российской внешней политики.

Ранее мы рассказывали о внешнем медицинском туризме: за последние несколько лет многие страны оказались закрытыми из-за пандемии, а позднее люди засомневались в необходимости лечения за границей в связи с растущим курсом доллара. MSK1.RU разбирался, как санкции повлияли на здравоохранение и для чего люди продолжают ездить к зарубежным врачам.

Также мы писали и о внутреннем медицинском туризме. Почитайте наш материал о том, какие направления популярны среди россиян и что побуждает людей ехать в Москву или Питер на лечение.

Взято Источник

09.03.2024