Елки. Новый год Фото: pixabay.com

Новый год уже вот-вот вступит в свои права! Пора поздравлять! Подготовили подборку пожеланий для тех, кто хочет поздравить с Новым годом оригинально, весело и прикольно

Готовитесь к празднику? Уже рассылаете поздравления с наступающим? Специально для вас, дорогие читатели, “Толк” подготовил подборку веселых и прикольных поздравлений с Новым годом в стихах и прозе и коротких для смс-сообщений.

Прикольные новогодние поздравления в стихах

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живёт,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

Поздравляю с Новым годом!

Вам желаю не работать,

Только деньги получать,

Тратить их и не считать.

Про врачей забыть навечно,

Молодым быть бесконечно,

Веселиться, не грустить,

С позитивом в сердце жить!

Не болеть, не обижаться,

В талии не поправляться,

Во дворце прекрасном жить,

На работу не спешить.

Самолет пусть будет личный,

Шопинг каждый день отличный,

Будьте рады мелочам,

С Новым годом! Счастья вам!

Новый год. Праздник. С Новым годом Фото: Unsplash.com

Новогодние поздравления в прозе

С Новым годом! Желаю выбросить и носки с дырками, и мысли с глупостями, и сомнения по любому поводу. Надеюсь, твоё поведение было прилежным, и Дед Мороз подарит тебе что-то хорошее. Желаю круто встретить новый год и провести его под громким девизом постоянного счастья!

Пусть оливье не успеет пропасть, а холодец не успеет скиснуть. Пусть Дед Мороз доберётся до тебя и подарит подарки строго по списку. Поздравляю с Новым годом и от всей души желаю здоровья, веселья и счастья. И помни: никаких неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году! Только положительные эмоции, только крутые идеи, только удачные дни! На старт, к новому успеху!

Хэппи нью йиа! Ну, если непонятно — с Новым годом! Желаю больших денег и лёгких путей к успеху, будто ты идёшь по гладкому асфальту в кроссах. Пусть новый год будет бомбически прекрасным и эпически счастливым. Желаю провести его без кашля и соплей, желаю двигаться к мечтам энергичней и быстрей!

Новогодняя елка. Новый год Фото: unsplash.com

Поздравления с Новым годом 2024 в смс

Пусть дед с кудрявой бородой

Притащит вам мешок домой,

А в том мешке здоровья пуд,

Сто тысяч радостных минут!

Поздравляю с Новым годом

И желаю бед не знать,

Кушать красную икорку

И шампанским запивать.

Пусть грядущий Новый год

Сказку, радость принесет,

Ласку, нежность, страсть и кайф,

И от жизни легкий драйв!

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