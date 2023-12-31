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Не только счастья-здоровья. Прикольные поздравления с Новым годом 2024

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Не только счастья-здоровья. Прикольные поздравления с Новым годом 2024

Елки. Новый год Фото: pixabay.com

Новый год уже вот-вот вступит в свои права! Пора поздравлять! Подготовили подборку пожеланий для тех, кто хочет поздравить с Новым годом оригинально, весело и прикольно

Готовитесь к празднику? Уже рассылаете поздравления с наступающим? Специально для вас, дорогие читатели, “Толк” подготовил подборку веселых и прикольных поздравлений с Новым годом в стихах и прозе и коротких для смс-сообщений.

Прикольные новогодние поздравления в стихах

Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живёт,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!

Поздравляю с Новым годом!
Вам желаю не работать,
Только деньги получать,
Тратить их и не считать.
Про врачей забыть навечно,
Молодым быть бесконечно,
Веселиться, не грустить,
С позитивом в сердце жить!

Не болеть, не обижаться,
В талии не поправляться,
Во дворце прекрасном жить,
На работу не спешить.
Самолет пусть будет личный,
Шопинг каждый день отличный,
Будьте рады мелочам,
С Новым годом! Счастья вам!

Не только счастья-здоровья. Прикольные поздравления с Новым годом 2024

Новый год. Праздник. С Новым годом Фото: Unsplash.com

Новогодние поздравления в прозе

С Новым годом! Желаю выбросить и носки с дырками, и мысли с глупостями, и сомнения по любому поводу. Надеюсь, твоё поведение было прилежным, и Дед Мороз подарит тебе что-то хорошее. Желаю круто встретить новый год и провести его под громким девизом постоянного счастья!

Пусть оливье не успеет пропасть, а холодец не успеет скиснуть. Пусть Дед Мороз доберётся до тебя и подарит подарки строго по списку. Поздравляю с Новым годом и от всей души желаю здоровья, веселья и счастья. И помни: никаких неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году! Только положительные эмоции, только крутые идеи, только удачные дни! На старт, к новому успеху!

Хэппи нью йиа! Ну, если непонятно — с Новым годом! Желаю больших денег и лёгких путей к успеху, будто ты идёшь по гладкому асфальту в кроссах. Пусть новый год будет бомбически прекрасным и эпически счастливым. Желаю провести его без кашля и соплей, желаю двигаться к мечтам энергичней и быстрей!

Не только счастья-здоровья. Прикольные поздравления с Новым годом 2024

Новогодняя елка. Новый год Фото: unsplash.com

Поздравления с Новым годом 2024 в смс

Пусть дед с кудрявой бородой
Притащит вам мешок домой,
А в том мешке здоровья пуд,
Сто тысяч радостных минут!

Поздравляю с Новым годом
И желаю бед не знать,
Кушать красную икорку
И шампанским запивать.

Пусть грядущий Новый год
Сказку, радость принесет,
Ласку, нежность, страсть и кайф,
И от жизни легкий драйв!

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Взято отсюда

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