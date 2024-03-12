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Не только зарплаты. Как алтайские предприятия привлекают и удерживают кадры

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Не только зарплаты. Как алтайские предприятия привлекают и удерживают кадры

Сварщик. Работник Фото: pixabay.com

Дефицит свободных рабочих рук на рынке труда обострил конкуренцию за работников. Из-за этого работодатели пересматривают зарплаты и развивают меры поддержки сотрудников

Сегодня промышленным предприятиям Алтайского края недостает более 7 тысяч работников. Чтобы залатать свои “кадровые дыры”, заводы не только поднимают зарплаты, но и улучшают условия труда и расширяют меры поддержки сотрудников. По мнению экспертов, дополнительные, немонетарные бонусы будут играть все большую роль.

Взлет по зарплатам

Взято отсюда

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