Сварщик. Работник Фото: pixabay.com

Дефицит свободных рабочих рук на рынке труда обострил конкуренцию за работников. Из-за этого работодатели пересматривают зарплаты и развивают меры поддержки сотрудников

Сегодня промышленным предприятиям Алтайского края недостает более 7 тысяч работников. Чтобы залатать свои “кадровые дыры”, заводы не только поднимают зарплаты, но и улучшают условия труда и расширяют меры поддержки сотрудников. По мнению экспертов, дополнительные, немонетарные бонусы будут играть все большую роль.

Взлет по зарплатам

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