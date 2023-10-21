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Не в бровь, а в глаз: в ответ на угрозы, Кремль затроллил президента Латвии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Москва задала Риге весьма интересный вопрос, отвертеться от которого не получится. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы латвийского лидера Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для России.

Пресс-секретарь президента РФ призвал того подумать, каким образом решить вопрос, когда будут установлены все причастные к подрыву “Северных потоков”.

Таким образом в Кремле прокомментировали инициативу Риги лишить РФ прохода судов в море при доказательствах причастности Москвы к подрыву Balticconnector, проходящего от Эстонии до Финляндии.

Песков уточнил, что в таком случае Латвия должна поступить соответствующим образом в отношении виновных к подрыву “Северного потока” и “Северного потока-2”.

Пресс-секретарь указал, что российская сторона в принципе никогда не была связана с действиями подобного характера – и не будет иметь к таковым никакого отношения. 

Напомним, до этого Ринкевич выразил уверенность, что НАТО необходимо закрыть России выход в Балтийское море, если выяснится ее причастность к повреждениям газопровода Balticconnector – однако уточнил, что необходимо ориентироваться на результаты расследования инцидента, которое в настоящее время продолжается.

Хотя вопрос еще не выносился на обсуждение на уровне НАТО, союзники по альянсу приняли решение о проведении патрулей в водах Балтийского моря, заявил президент Латвии. Пишут “Русские Онлайн”.

Фото: daytimenews.ru

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