Не в бровь, а в глаз: в ответ на угрозы, Кремль затроллил президента Латвии

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Москва задала Риге весьма интересный вопрос, отвертеться от которого не получится. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы латвийского лидера Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для России.



Пресс-секретарь президента РФ призвал того подумать, каким образом решить вопрос, когда будут установлены все причастные к подрыву “Северных потоков”.



Таким образом в Кремле прокомментировали инициативу Риги лишить РФ прохода судов в море при доказательствах причастности Москвы к подрыву Balticconnector, проходящего от Эстонии до Финляндии.



Песков уточнил, что в таком случае Латвия должна поступить соответствующим образом в отношении виновных к подрыву “Северного потока” и “Северного потока-2”.



Пресс-секретарь указал, что российская сторона в принципе никогда не была связана с действиями подобного характера – и не будет иметь к таковым никакого отношения.



Напомним, до этого Ринкевич выразил уверенность, что НАТО необходимо закрыть России выход в Балтийское море, если выяснится ее причастность к повреждениям газопровода Balticconnector – однако уточнил, что необходимо ориентироваться на результаты расследования инцидента, которое в настоящее время продолжается.



Хотя вопрос еще не выносился на обсуждение на уровне НАТО, союзники по альянсу приняли решение о проведении патрулей в водах Балтийского моря, заявил президент Латвии. Пишут “Русские Онлайн”.



Фото: daytimenews.ru

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Автор: vizitka01

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