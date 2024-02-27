реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента?

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Выбирать самого достойного из четырех кандидатов будут более 76% граждан, или 112,3 млн человек

Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента?

Урна для голосования / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из способов выполнить свой гражданский долг на мартовских выборах президента – проголосовать дома. Воспользоваться этим способом смогут на все – только те, кто сам не сможет прийти на избирательный участок. Рассказываем, как проголосовать за главу государства не вставая с кровати и что для этого нужно сделать.

Кто сможет проголосовать на дому на выборах президента РФ?

Отдать свой голос на дому можно, если:

  • вы болеете;
  • имеете инвалидность;
  • вынуждены ухаживать за больным человеком или маленьким ребенком;
  • находитесь под домашним арестом (редкий случай).

Как проходит голосование на дому?

Решение о том, сможете ли вы проголосовать на дому, принимает участковая избирательная комиссия. Если заявку одобрят, в согласованное с вами время принесут бюллетень и переносную урну, вы поставите галочку буквально не вставая с дивана. Но в такой ситуации заявление надо подавать заранее.

Когда нужно подать заявление на участие в надомном голосовании?

С 7 марта и до 14:00 17 марта 2024 года нужно обратиться в участковую избирательную комиссию (написать заявление или позвонить). А еще можно подать заявление на портале “Госуслуги” с 5 по 11 марта.

Если вы воспользовались последним способом, отозвать заявление не получится. Если подавали лично, можно связаться с сотрудниками комиссии по телефону и уточнить информацию о голосовании на участке.

Когда пройдут выборы президента России?

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будут представлены четыре кандидата: Владислав Даванков от “Новых людей”, самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Алтайском крае, как и в других 28 регионах РФ, будет возможность отдать свой голос онлайн: заявки на участие в ДЭГ можно подать до 11 марта включительно. Также будут доступны традиционные способы голосования: на избирательном участке, по месту нахождения или регистрации.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полуголый парень с ножом в Барнауле выбежал из квартиры, где произошло убийство

Полиция. Наручники Фото: pixabay.com Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,…

Узнать больше
Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Жителя Алтая оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Телефон Фото: unsplash.com Мужчина лично записал голосовое сообщение с дискредитирующим…

Узнать больше
Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Пассажиров самолета до Новосибирска высадили в Барнауле и отправили автобусом

Путешествие. Самолет Фото: unsplash.com В Новосибирск из Барнаула пассажиры должны…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp