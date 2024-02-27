Выбирать самого достойного из четырех кандидатов будут более 76% граждан, или 112,3 млн человек
Урна для голосования / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Один из способов выполнить свой гражданский долг на мартовских выборах президента – проголосовать дома. Воспользоваться этим способом смогут на все – только те, кто сам не сможет прийти на избирательный участок. Рассказываем, как проголосовать за главу государства не вставая с кровати и что для этого нужно сделать.
Кто сможет проголосовать на дому на выборах президента РФ?
Отдать свой голос на дому можно, если:
- вы болеете;
- имеете инвалидность;
- вынуждены ухаживать за больным человеком или маленьким ребенком;
- находитесь под домашним арестом (редкий случай).
Как проходит голосование на дому?
Решение о том, сможете ли вы проголосовать на дому, принимает участковая избирательная комиссия. Если заявку одобрят, в согласованное с вами время принесут бюллетень и переносную урну, вы поставите галочку буквально не вставая с дивана. Но в такой ситуации заявление надо подавать заранее.
Когда нужно подать заявление на участие в надомном голосовании?
С 7 марта и до 14:00 17 марта 2024 года нужно обратиться в участковую избирательную комиссию (написать заявление или позвонить). А еще можно подать заявление на портале “Госуслуги” с 5 по 11 марта.
Если вы воспользовались последним способом, отозвать заявление не получится. Если подавали лично, можно связаться с сотрудниками комиссии по телефону и уточнить информацию о голосовании на участке.
Когда пройдут выборы президента России?
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будут представлены четыре кандидата: Владислав Даванков от “Новых людей”, самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
В Алтайском крае, как и в других 28 регионах РФ, будет возможность отдать свой голос онлайн: заявки на участие в ДЭГ можно подать до 11 марта включительно. Также будут доступны традиционные способы голосования: на избирательном участке, по месту нахождения или регистрации.
новости горняк
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