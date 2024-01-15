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Не выливайте рассол и воду после варки макарон. Еще пригодится

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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Некоторые из жидкостей, которые мы привыкли выливать после использования находящихся в них продуктов, содержат в себе ценные и полезные вещества, а кроме того, они помогают сэкономить бюджет. Пишет Теперь Внимание!

Например, огуречный и помидорный рассол можно использовать вместо лимонного сока для того, чтобы замариновать курицу или рыбу, его можно добавлять и в винегрет. Маринад, в котором находились оливки, идеально добавить в тушеное мясо или овощи: блюдо приобретет новый интересный вкус. 

Ни в коем случае не выливайте воду, оставшуюся после варки кукурузы: насыщенная витаминами и растительными белками, она отлично заменит жидкие удобрения. Поливайте такой водой комнатные цветы и садовые растения — они станут более крепкими и здоровыми. 

На бульоне, получившемся после варки любых овощей, получится отличный диетический суп, его можно добавлять вместо воды в рагу или соус. Наконец, довольно ценна в хозяйстве вода от варки макарон: ею полезно поливать растения и загущивать соусы и маринады. По материалам «Нового очага».

Фото: Леся Терехова/pexels.com

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Автор: glavred

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