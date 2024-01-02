Не вызывайте скорую: алтайские медики обратились к гражданам с важным заявлением

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02 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Барнауле медики обратились с важным заявлением. Они просят горожан не вызывать бригаду, как пишет “КП-Барнаул”.

Как правило, в новогодние праздники нагрузка на скорую помощь очень сильно возрастает. Вместе с тем увеличивается число безрезультатных вызовов.

Медики скорой помощи призывают горожан отменять вызовы, если состояние улучшилось. Это время может быть жизненно важно для других пациентов.

Фото: properm.ru

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Автор: vizitka01

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