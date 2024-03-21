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Не взвешиваться. Гинеколог-эндокринолог рассказала, как меняется вес при месячных

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Виноваты не столько тяга к сладкому в этом периоде цикла, сколько гормоны — прогестерон и не только

Не взвешиваться. Гинеколог-эндокринолог рассказала, как меняется вес при месячных

Измерительная лента / Фото: unsplash.com

Гинеколог-эндокринолог филиала израильской клиники “Хадасса” в международном медицинском кластере “Сколково” Наталья Вергасова рассказала, что происходит с весом тела во время месячных. Как сообщает “Секрет фирмы”, виноваты не столько тяга к сладкому в этом периоде цикла, сколько гормоны – прогестерон и не только.

Как напомнила специалист, в норме менструальный цикл у женщин двухфазный. Во вторую фазу менструального цикла после овуляции в яичнике формируется желтое тело, которое продуцирует гормон прогестерон. Он достигает пика через семь дней после овуляции.

“Если оплодотворение яйцеклетки не произошло, уровень прогестерона постепенно начинает снижаться и наступает менструация”, – сказала Вергасова.Прогестерон влияет на вес. Он повышает метаболизм и аппетит, ухудшает чувствительность к инсулину, из-за чего быстрее откладывается жир. Кроме того, при снижении уровня прогестерона ближе к менструации может отмечаться задержка жидкости: могут появляться отеки.

“При строгом контроле потребляемых калорий во вторую фазу менструального цикла можно и похудеть. Но при высоком аппетите, превышении потребления суточного калоража и пищи, богатой солями, мы отмечаем прибавку в весе. В среднем в норме она может составлять 1-3 кг”, – сказала эксперт.Во время месячных и сразу после них лучше не торопиться взвешиваться – следует подождать пару дней. Тогда действие прогестерона окончательно нивелируется и начнет расти уровень эстрогенов.

новости Локтевский

Источник

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