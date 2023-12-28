Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Не заметите, как вас расстреляют: нужна ли сейчас в России смертная казнь

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», прокомментировал необходимость отмены в России моратория на смертную казнь. Пишет Военное Дело.

— Ростислав Владимирович, в России почти ежедневно спецслужбы и правоохранители предотвращают теракты и вылавливают всевозможных пособников киевского режима. Меньше этих мерзавцев не становится, так как, они знают, что даже в случае провала и ареста их жизням почти ничего не угрожает. Как Вы считаете, стоит ли России временно отменить для определенных категорий преступников (террористов, шпионов) мораторий на смертную казнь или нет? Поясните, пожалуйста, Вашу позицию.

— Я много раз говорил, что террористов и шпионов не станет меньше и в случае введения смертной казни. Триста лет назад в Британии вешали даже за кражу булки, а воровство процветало. Террорист изначально готов к гибели — у него работа такая. Смертная казнь — месть испуганного общества за свою слабость. Кроме того, смертная казнь снижает эффективность работы спецслужб: поймал «террориста», добился признания, казнил и концы в воду, в то время как человек, незаконно отправленный в заключение, имеет возможность оспорить ошибку или умышленный подлог (и наказать совершившего) в течение последующих десятков лет (пока жив). Соответственно, становится необходимо работать качественно, добывать действительно неопровержимые улики.

Не надо забывать и о том, что у нас, как в любом воюющем обществе, понятие террориста-экстремиста, становится слишком широким. Посмотрите социальные сети — люди готовы убивать друг друга за малейшее расхождение в позициях, причём сразу начинают обвинять в работе на врага. Наше общество ничем принципиально не отличается от других человеческих обществ, бывших, настоящих и будущих. В военное время шпиономания охватывает широкие массы. Только в Киеве, в марте 2022 года, когда режим Зеленского бесконтрольно раздал населению оружие, люди сами убивали друг друга, а у нас требуют убивать от властей.

На эту дорогу легко стать, но потом трудно с неё сойти. Не заметите, как и вас расстреляют то ли за то, что смотрели неправильно, то ли за то, что кому-то показалось, что улыбнулись в неподходящих момент, то ли за то, что недостаточно бурно разделяли с народом очередную радость. Найдут за что. Причём не власть будет этим озабочена, а ваши же соседи проявят бдительность, донесут и потребуют убить «врага народа», как «бешеную собаку».

Наш Уголовный кодекс предусматривает достаточно суровые наказания за терроризм и измену (вплоть до пожизненного заключения), а спецслужбы наши работают достаточно эффективно для того, чтобы террористическая угроза практически не ощущалась широкими массами населения — мы в этом плане одна из самых спокойных стран в мире. В таких условиях принятие столь экстраординарных мер, как введение смертной казни за ряд преступлений, покажет противнику, что здесь наша слабость, этого мы боимся, а значит в это место и надо бить.

Фото: uwe umstätter/ imageBROKER.co /Global Look Press

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

горняк

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix