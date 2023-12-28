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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», прокомментировал необходимость отмены в России моратория на смертную казнь. Пишет Военное Дело.

— Ростислав Владимирович, в России почти ежедневно спецслужбы и правоохранители предотвращают теракты и вылавливают всевозможных пособников киевского режима. Меньше этих мерзавцев не становится, так как, они знают, что даже в случае провала и ареста их жизням почти ничего не угрожает. Как Вы считаете, стоит ли России временно отменить для определенных категорий преступников (террористов, шпионов) мораторий на смертную казнь или нет? Поясните, пожалуйста, Вашу позицию.

— Я много раз говорил, что террористов и шпионов не станет меньше и в случае введения смертной казни. Триста лет назад в Британии вешали даже за кражу булки, а воровство процветало. Террорист изначально готов к гибели — у него работа такая. Смертная казнь — месть испуганного общества за свою слабость. Кроме того, смертная казнь снижает эффективность работы спецслужб: поймал «террориста», добился признания, казнил и концы в воду, в то время как человек, незаконно отправленный в заключение, имеет возможность оспорить ошибку или умышленный подлог (и наказать совершившего) в течение последующих десятков лет (пока жив). Соответственно, становится необходимо работать качественно, добывать действительно неопровержимые улики.

Не надо забывать и о том, что у нас, как в любом воюющем обществе, понятие террориста-экстремиста, становится слишком широким. Посмотрите социальные сети — люди готовы убивать друг друга за малейшее расхождение в позициях, причём сразу начинают обвинять в работе на врага. Наше общество ничем принципиально не отличается от других человеческих обществ, бывших, настоящих и будущих. В военное время шпиономания охватывает широкие массы. Только в Киеве, в марте 2022 года, когда режим Зеленского бесконтрольно раздал населению оружие, люди сами убивали друг друга, а у нас требуют убивать от властей.

На эту дорогу легко стать, но потом трудно с неё сойти. Не заметите, как и вас расстреляют то ли за то, что смотрели неправильно, то ли за то, что кому-то показалось, что улыбнулись в неподходящих момент, то ли за то, что недостаточно бурно разделяли с народом очередную радость. Найдут за что. Причём не власть будет этим озабочена, а ваши же соседи проявят бдительность, донесут и потребуют убить «врага народа», как «бешеную собаку».

Наш Уголовный кодекс предусматривает достаточно суровые наказания за терроризм и измену (вплоть до пожизненного заключения), а спецслужбы наши работают достаточно эффективно для того, чтобы террористическая угроза практически не ощущалась широкими массами населения — мы в этом плане одна из самых спокойных стран в мире. В таких условиях принятие столь экстраординарных мер, как введение смертной казни за ряд преступлений, покажет противнику, что здесь наша слабость, этого мы боимся, а значит в это место и надо бить.

Фото: uwe umstätter/ imageBROKER.co /Global Look Press

Автор: glavred

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