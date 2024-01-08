Почти каждый третий «с простудой» болеет именно гриппом

Заболеваемость гриппом продолжает расти: среди всех болеющих ОРВИ он почти у каждого третьего. А после громкого случая с гриппом А, выявленным у детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер, и вовсе заговорили об особо агрессивном штамме в России. Так ли это? Рассказывает «Доктор Питер».

Заболеваемость гриппом растет

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. Доля вирусов гриппа в общей структуре тоже подросла и на сегодня составляет уже 31,7%. То есть почти каждый третий «с простудой» болеет именно гриппом. Интересно, но заболеваемость COVID-19, наоборот, снижается.

Не гонконгский и не свиной

После громкой истории в декабре о заболевании более 100 школьников, которых из-за этого пришлось экстренно высадить прямо из поезда Тюмень — Адлер и у которых позже выявили грипп А, врачи и СМИ заговорили о тяжести так называемого гонконгского гриппа. Речь про вирус гриппа А(H3N2) — напомним, он сейчас активно распространяется в России и уже обогнал А(H1N1) pdm09, который еще называют свиным.

Как объяснил «Доктору Питеру» Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева, действительно в России, в Европе и во всём Северном полушарии сейчас доминирует вирус гриппа А(H3N2). Но его неправильно называть гонконгским, как и вирус гриппа А(H1N1) pdm09 — свиным. Впрочем, о том, что последний уже перестал быть свиным, заявляли также зарубежные специалисты.

Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ им. Павлова.

Вирус гриппа А(H1N1) pdm09, вызвавший пандемию среди людей в 2009 году, содержал генетический материал вирусов, циркулировавших у свиней, птиц и людей в 1990-х и 2000-х годах, отсюда и получил свое название. Однако в настоящее время он циркулирует среди людей сезонно и отличается от тех вирусов, которые распространены у свиней.

Штаммы разные, болезнь — одна

По словам главы НИИ гриппа, особых отличий по течению или последствиям между двумя штаммами вируса гриппа нет.

— Для обычного человека в целом они ничем не отличаются. Грипп, вызванный вирусом А(H3N2), протекает с типичными проявлениями, а иногда и с нетипичными — может маскироваться под любую другую ОРВИ. На глаз определить, что болезнь вызвана вирусом гриппа А, В или каким-то отдельным штаммом, невозможно. По поводу высокой летальности гриппа А(H3N2) тоже всё неоднозначно, это зависит от разных причин. Когда в прошлом сезоне доминировал свиной грипп, хотя он не был свиным, тоже говорили о зашкаливающей летальности, — добавил Дмитрий Лиознов.

По словам специалиста, в списке частых тяжелых осложнений любого гриппа, независимо от вызвавшего его штамма:

пневмонии;

бактериальные осложнения со стороны лор-органов — синуситы, отиты.

— Для людей старшего возраста с сопутствующей патологией грипп опасен обострением тех хронических болезней, которые у них уже есть. На их фоне могут случаться инсульты, инфаркты. Поэтому надо прививаться, так как вакцинация как раз защищает людей из группы риска от этих осложнений, — заключил эксперт.

В целом же, по словам специалиста, ситуация в России с гриппом и ОРВИ в этом году почти не отличается от прошлогодней.

— Идет рост заболеваемости, в ряде регионов уже регистрируется эпидемия гриппозной инфекции. Но, если смотреть суммарно на количество случаев гриппа и ОРВИ, оно не выше, чем в прошлом году. Мы просто за четыре последних года немного забыли, что кроме коронавируса есть и другие возбудители. Сейчас мы приходим к обычной, стандартной ситуации по заболеваемости респираторными инфекциями. Так было каждый год, — заключил Дмитрий Лиознов.

«Доктор Питер» задал вопрос профессору Елене Эсауленко, почему мы стали тяжелее болеть. Грипп стал злее?

— Это не грипп стал злее. Во-первых, у нас немного снизилась иммунная система. Известно, что коронавирусная инфекция приводит к снижению нашего иммунитета. А ведь у нас болели очень многие.

Елена Эсауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, профессор.

Во-вторых, мы все-таки сейчас в меньшей степени проводим неспецифическую профилактику. Перестали носить маски. Редко увидишь человека в маске даже при большом скоплении народа — в транспорте или в магазинах. Даже чихающий и кашляющий в этой ситуации маску не надевает. Возможно, и после возвращения домой многие из нас не моют руки. Мы немного расслабились.

Ничего нового. Но гриппом лучше не болеть. От гриппа у нас начали прививать довольно рано. Сейчас такая активная массовая вакцинация закрыта. Но я хочу сказать нашим жителям: если кто-то еще не привился, пройдите вакцинацию в индивидуальном порядке, потому что наибольший пик заболеваемости будет в январе — так прогнозирует наш Институт гриппа.

Обновили вакцину от ковида, и первые тысячи вакцин сейчас отправляют в регионы. Не могу сказать, когда начнется вакцинация, но вакцина с актуализированным патогеном уже идет по России.

Как защититься

Как заявляла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в России не планируется в ближайшее время вводить обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как, впрочем, и других эпидемиологических ограничений на новогодние праздники.

Между тем главный санитарный врач страны призвала не забывать о простых правилах личной гигиены и, конечно, соблюдать их, чтобы в праздники отдыхать, а не болеть. Вот они:

тщательно мойте руки после прогулки;

применяйте антисептики для рук;

используйте маски в общественных местах;

регулярно дезинфицируйте гаджеты.

Прививку от гриппа тоже можно еще успеть сделать: прививочная кампания в России была продлена до конца декабря.

Взято Источник

08.01.2024