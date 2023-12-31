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Небензя предупредил о готовности России жестче отвечать на угрозы

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Небензя предупредил о готовности России жестче отвечать на угрозы

Белгород после обстрела Фото: t.me/vvgladkov

Постпред заявил, что атака на Белгород — преднамеренный акт терроризма против мирных граждан. Организаторы и исполнители этого теракта понесут наказание

Атака Украины на Белгород была заранее спланированным терактом против мирного города, заявил в ходе выступления на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

“Преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей”, – цитирует дипломата ТАСС.

К организации обстрела причастны “американские и британские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений”, уверен Небензя, а все организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание.

Он призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить “с осуждением этого теракта с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления”.

Взято отсюда

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