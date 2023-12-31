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Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут

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Небензя: всех организаторов и исполнителей теракта в Белгороде накажут

В результате обстрела погибли дети и взрослые

Василий Небензя, постпред РФ при организации на заседании СБ ООН заявил, что все организаторы и исполнители террористической атаки на Белгород понесут наказание, сообщает РИА Новости.

“Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание”, – отметил Небензя.

Постпред подчеркнул, что все ответственные правительства и профильные международные структуры должны выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, совершенного с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов, и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления.

Напомним, что 30 декабря белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода.

По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 – дети, пострадали, в тяжелом состоянии – 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям “покушение на убийство”, “убийство”, “умышленное уничтожение/повреждение имущества”.

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