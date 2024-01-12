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Небензя преподал США урок. “Это настоящее шоу в ООН”, – удивляется Китай

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12 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Поведение российского дипломата Василия Небензи на заседании Совбеза ООН вызвало недовольство у представителей США. Пишет АБН24.

В ООН некоторое время назад состоялось рассмотрение резолюции, предложенной дипломатами Японии и Соединенных Штатов. В ней было предложено осудить действия хуситов в Красном море. По словам китайских журналистов, голосование по резолюции вышло крайне интересным, и причиной тому стали действия российского представителя Василия Небензи. Об этом сообщает издание NetEase. АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи.

«По итогам голосования выяснилось, что резолюцию поддержали 11 из 15 государств-членов Совбеза ООН. Воздержались четыре страны: Россия, Китай, Алжир и Мозамбик», — рассказали авторы китайского издания.

Аналитики NetEase констатировали, что перед началом голосования Россия предложила внести несколько поправок в резолюцию. Но все они были отвергнуты США и их союзниками. На этом фоне американские дипломаты расслабились и начали довольно потирать руки, наслаждаясь своим успехом. Не успели они порадоваться, как неожиданно недовольство начал проявлять российский дипломат Небензя.

Он обратился к своим коллегам и обрушился с критикой на резолюцию и действия Соединенных Штатов. Дипломат обратил внимание на то, что американцы и их союзники готовы встать на путь силового решения проблемы в Красном море. Они сформировали в регионе так называемый международный альянс, состоящий преимущественно из американских кораблей, и под предлогом обеспечения безопасности решают свои собственные задачи, которые идут вразрез с международным правом.

Недовольные поведением Небензи американские дипломаты вступили с ним в спор. В частности, американская представительница Линда Томас-Гринфилд обвинила РФ в политических играх, а также возмутилась ее попытками внести поправки в американскую резолюцию. Все это выглядело довольно неубедительно в сравнении с теми доводами, которые привел Небензя. В итоге американцы хоть и добились своего, приняв желаемую резолюцию, но российский дипломат испортил им триумф.

«Небензя устроил настоящее шоу в ООН», — высказали мнение в КНР.

Фото: пресс-служба постпредства РФ при ООН/UN Photo/Eskinder Debebe

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Автор: glavred

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