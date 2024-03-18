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Небесный сюжет: жители Алтайского края сделали снимки сближения Луны и Юпитера

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Небесный сюжет: жители Алтайского края сделали снимки сближения Луны и Юпитера

Снимки можно было сделать на камеру мобильного телефона

13 марта в Барнауле прошли первые в этом году астрономические наблюдения. Участники встретились, чтобы увидеть сближение тоненького серпа Луны и планеты Юпитер, сообщает “Наблюдательный Барнаул”.

Серп Луны и планета Юпитер Фото: “Наблюдательный Барнаул”

“Газовый гигант как обычно был в компании своих 4х лун – галилеевых спутников, крупнейших у Юпитера. И сам Юпитер показал свои пояса и полосы. Но растущая Луна была просто бесподобна. Тонкий полумесяц как бы ободком обхватывает неосвещенную солнечными лучами, но едва просматриваемую пепельную часть лунного диска. Фаза луны 14%”, – отметили в сообществе.

По словам участников сообщества, сближение тоненькой Луны и газового гиганта Юпитера можно было увидеть невооруженным глазом, а снимки сделать на камеру мобильного телефона.

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Взято отсюда

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