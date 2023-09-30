Небольшой дождик и до +17: каким будет финальный день сентября в Алтайском крае

Осень в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Сентябрь в регионе завершается теплой, но местами дождливой погодой. При этом синоптики еще прогнозируют теплые дни в первой декаде октября

Небольшие, а по южным районам умеренные дожди ожидаются в последний день сентября в Алтайском крае. Температура воздуха составит около +12…+17 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

Утром местами по краю опустится туман. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается до +14…+16 градусов и преимущественно без осадков, но в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер подует с юго-запада, 3-8 м/с.

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