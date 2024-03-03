Небольшой снег и около -5 будет в Алтайском крае в первое воскресенье весны

Фото: Виталий Барабаш

Небольшой снегопад возможен только по некоторым районам края. В Барнауле синоптики прогнозируют преимущественно без осадков

В воскресенье, 3 марта, погода в Алтайском крае существенно не изменится. Ожидается небольшой минус и местами снег, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра .

В дневные часы по краю прогнозируют -4…-9 градусов, местами возможен небольшой снег, гололедица. Ветер ожидается северо-западный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В столице края -4…-6 градусов, преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер также ожидают северо-западного направления, 2-7 м/с.

Ранее замначальника Алтайского ЦГМС Александр Люцигер рассказывал, что к 8 марта в край придет теплый циклон , которые продлится около пяти дней.

Взято отсюда.

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