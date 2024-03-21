Погода. Снег Фото: pixabay.com

До -15…-19 градусов опустится температура воздуха в регионе в ближайшие ночные часы. Днем синоптики прогнозируют в среднем около 0 градусов

Днем 21 марта в Алтайском крае ожидается -1…-6, а местами до +7 градусов. В предгорных районах воздух может прогреться до +4 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

В утренние часы местами возможны изморозь и туман. В отдельных районах в этот день пройдет небольшой снег, а также мокрый снег.

На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует северо-западный, 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается -1…-3 градуса. Утром пройдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.

Взято отсюда