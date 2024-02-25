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Небольшой снег: о погоде в Алтайском крае 26 февраля

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Небольшой снег: о погоде в Алтайском крае 26 февраля

По данным Алтайского ЦГМС , 26 февраля в большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами слабые метели.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём -5…-10 градусов. В большинстве районов небольшой, в отдельных районах умеренный снег, местами слабые метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днём -7…-9 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Взято отсюда.

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